熵碼科技攜手資策會 共推晶片安全教育、人才培育

為強化台灣半導體晶片安全人才設計能量，資策會與熵碼科技簽署合作備忘錄，攜手推動晶片安全教育推廣，培育具備實務能力之專業人才，強化台灣在全球半導體供應鏈中的安全信任與競爭優勢。

隨物聯網（IoT）、人工智慧（AI）、消費性電子等應用蓬勃發展，晶片安全已成為全球關注的核心議題。面對晶片層級攻擊風險升高，歐盟《網路韌性法案》（Cyber Resilience Act, CRA）與《無線電設備指令》（Radio Equipment Directive, RED）等法規預計將針對硬體信任根（Hardware Root of Trust）提出更嚴格要求。然而，國內產官學界對於物理不可複製功能（Physical Unclonable Function, PUF）、後量子加密等新興安全技術的理解與應用仍待進一步深化與普及。

熵碼科技為力旺電子旗下的子公司，專注於晶片安全解決方案與PUF技術矽智財的研發與應用，並自2019年起成立教育平台「熵碼學院」（PUFacademy），長期致力於晶片安全教育推廣。熵碼學院期望透過系統化的教學資源與實務操作課程，協助學員建立技術能力、拓展職涯機會，成為IC產業中具備安全意識與實作力的專業人才。

資策會自去年起，攜手熵碼科技於國立清華大學展開產學合作，辦理晶片安全工作坊與晶片安全檢測課程，協助學生實務導向學習，提前培育具備即戰力的晶片安全人才。本年度將與資策會資安科技研究所合作開辦晶片安全相關課程，講師將由熵碼科技資深研發處長吳孟益領銜。

課程為期兩天，涵蓋晶片安全理論基礎與實務演練，適合有意探索此領域技能的工程師、研究人員與對此領域有興趣的學員參與。雙方將結合資策會在產業培訓與技術推廣上的深厚能量，以及熵碼科技在晶片安全技術與教育的專業基礎，為台灣培養更多掌握前瞻安全技術的產業人才。