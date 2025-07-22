達明：第2季關稅導致部分機器人訂單遞延 下半年有望陸續出貨
達明（4585）機器人營運長黃識忠22日出席台灣AI機器人產業大聯盟成立大會，展望下半年，他指出，公司第2季營運受關稅影響，部分客戶出現訂單遞延現象，預期等川普政府對等關稅稅率公布完畢後，遞延訂單有望在下半年陸續出貨。維持今年全年營運仍是優於去年的目標。此外，證交所日前已通過達明機器人上市申請案，市場預計，達明將於9月掛牌。
達明今年6月營收1.51億元，月增23.25%、年增9.68%。第2季營收3.95億元，季減20.1%、年減9.5%；累計達明今年上半年營收為8.91億元、年增16.35%。
針對第2季業績衰退，黃識忠指出，第2季營運受關稅影響，部分客戶出現訂單遞延現象，預期等川普政府對等關稅稅率公布完畢後，遞延訂單有望在下半年陸續出貨。
至於匯率問題，黃識忠指出，匯率一定會受到影響，但在多幣別收入分散風險下，匯率影響仍在可控範圍。
從區域市場表現來看，達明看好北美及中國大陸需求，至於歐洲、日本訂單表現穩健。
隨著川普政府力推美國製造，包含台積電（2330）以及國內大型電子代工廠皆強化美國布局，由於美國人工成本較高，對自動化需求更大，達明機械手臂在AI伺服器組裝、半導體領域都已有實際應用及出貨，將受惠這波美國製造帶來的自動化需求。
大陸市場方面，達明主要競爭優勢在視覺+AI+機械手臂的整合方案，從整體解決方案角度來看，達明產品反而比很多陸商划算；大陸市場目前占達明營收約三成，主攻高階應用，達明看好2025年在大陸營運仍會持續成長。
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