「台灣AI機器人產業大聯盟」啟動 拚2030年成新兆元產業

「台灣AI機器人產業大聯盟」22日在台北晶華酒店隆重舉行成立大會，象徵台灣發展Al機器人產業邁入新里程碑。聯盟也宣布，將以大競賽、大運行、大展覽三大行動方案，並透過國產化與國際化，擴大內需與出口規模，提升產品價值，目標2030年Al機器人產值可突破兆元大關。

今天的成立大會，包括副總統蕭美琴、立法院副院長江啟臣、國發會副主委彭立沛、國科會政務副主委陳炳宇及經濟部政務次長何晉滄等人到場見證。

台灣AI機器人產業大聯盟由台灣智慧自動化與機器人協會、台灣雲端物聯網產業協會、台北市電腦公會、台灣區電機電子公會、台灣機械公會與台灣工具機暨零組件公會共同發起，期能結合台灣在AI、機器人、資通訊、電機電子、機械製造與系統應用等產業強項，整合各界能量，帶領我國AI機器人產業邁向國際。

聯盟並提出四大願景、五大訴求，並透過三大行動方案落實，最終達成四大目標：推動機器人平台規格化、四大核心系統國產化、落實八大領域運行及導入、2030年AI機器人整體產值突破兆元。

蕭美琴指出，「AI機器人，是下一波工業革命的引擎」，未來將深度應用於空中、地面、水域等各類載具與產業場域，提升工作效率、解決高齡化、照護與缺工等社會挑戰。這場革命不在於取代人力，而是透過人機協作，創造更高價值。

蕭美琴說，AI機器人產業需整合感測、通訊、驅動、機械與應用創新等跨域技術，「團結台灣產業力量，以Team Taiwan精神站上國際舞台」。她強調，政府將持續推動法規調適、應用端開發與國際接軌，科技創新不斷進化，政府是最堅強的後盾，攜手產業打造台灣在全球的新戰略優勢。

江啟臣指出，當前最關鍵的課題是如何從傳統製造業轉型為智慧產業，AI不僅是一項技術，更是整合人才、科技、政策與國際合作的關鍵動能，是推動產業升級的核心力量。台灣擁有完整的產業鏈與堅實的基礎條件，唯有擴大視野、果斷決策，才能在全球AI競爭中掌握先機，為台灣產業開創全新定位，迎向智慧時代的未來。

智動協會理事長絲國一指出，機器人是AI技術落地的重要載具，也是Al結合晶片、機械、資通訊與軟韌體等跨領域技術的複合系統。台灣機器人發展至今已具有相當基礎的軟硬體產業鏈，在這個基礎上再加入AI將可使現有機器人產品升級。

未來再加上六個公協會會員的攜手合作，在AI機器人關鍵零組件、共用平台、系統整合共同協力，將可真正打造AI機器人生態系、讓國產化機器人落地應用與全球輸出。

台灣雲協理事長吳政忠認為，人型機器人是台灣科技產業下一個兆元應用的關鍵布局，台灣雲協特別成立「人型機器人SIG」平台，將以解構技術與生態系、定位市場與定義需求、分工合作與共創作為策略三步曲，積極推動ICT 與機械產業的跨域軟硬體整合。

台北市電腦公會理事長彭双浪表示，台灣擁有從半導體、晶片、感測模組到系統整合的完整ICT優勢，是推動AI機器人產業的最佳基地，隨著AI技術成熟，機器人應用正擴展至醫療、農業、餐飲、城市治理等多元場域，電腦公會將持續整合AI新創、晶片、雲端與感測資源，透過公會各項平台促進跨域合作，加速技術落地與全球接軌。

機械公會莊大立理事長指出，台灣在發展AI智慧機器人產業上，應以國家戰略思維推動產業整合，當前多數機器人硬體仍仰賴進口，亟需結合台灣長期累積的精密製造基礎與客製化能力，由政府攜手產業建立自主關鍵零組件體系，並協助拓展市場出海口，以利台灣在全球競爭中占有一席之地。

工具機暨零組件公會陳伯佳理事長表示，工具機業者正積極由核心零組件供應者，升級為智慧模組與應用整合者，透過關節結構加工、減速模組與伺服控制等關鍵技術，切入高剛性動力模組市場，並結合雲端與應用端資源，構建模組平台，實現從精密製造邁向智慧應用的轉型。

電電公會秘書長林全能則認為，面對全球人形機器人發展熱潮，台灣在主機板、感測器、馬達與驅動模組等關鍵零組件，以及系統整合能量具備深厚實力，是推動AI與機器人融合應用的重要基地。

電電公會支持成立台灣AI機器人產業大聯盟，有助整合六大公協會產業能量，強化跨域合作與產官協作。未來，也將推動「大競賽」、「大展覽」、「大運行」三大行動方案，透過規格制訂業界出題，讓技術研發與供應鏈，往自主規格的產品發展。