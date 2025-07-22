所羅門：與輝達合作開發人形機器人AI視覺軟體

台灣AI機器人產業大聯盟今天舉行成立大會，人工智慧3D視覺與機器人技術供應商所羅門董事長陳政隆表示，輝達與所羅門合作開發人形機器人應用視覺軟體方案，也協助AI伺服器製造商強化瑕疵檢測作業。

對於關稅議題，陳政隆會中接受記者短暫採訪指出，各企業可能已有應對策略，營運規模較大的企業，正規劃到美國設立或擴大據點。

至於新台幣匯率升值，陳政隆坦言「當然有影響」，他說，「不是每家公司像台積電這麼會避險」，沒想到新台幣升值幅度這麼快。

談到與人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）在機器人領域合作進展，陳政隆表示，包括一般機械手臂至人形機器人應用，雙方均有合作。例如在人形機器人領域，輝達與所羅門合作開發視覺軟體方案，將在8月下旬的機器人與智慧自動化展上亮相。

陳政隆指出，人形機器人的視覺軟體功能仍有強化空間，所羅門布局視覺控制等功能，可讓人形機器人更聰明且有效率地學習與作業。

他透露，所羅門也協助AI伺服器製造商，透過提供視覺軟體方案，強化瑕疵檢測作業。

所羅門先前表示，採用輝達Isaac Manipulator機器人創新技術，透過與輝達深入合作，所羅門將解決方案整合至輝達Isaac機器人平台，提升機器人搭配視覺的運動規劃及控制。