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全台首家獲證企業 鴻海取得ISO 37301合規管理系統驗證

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
鴻海表示，未來鴻海將持續導入AI合規監控、供應鏈實地稽核、跨國法律追蹤系統與多語言舉報機制。圖為鴻海法務長方光宇。圖／鴻海提供。
鴻海表示，未來鴻海將持續導入AI合規監控、供應鏈實地稽核、跨國法律追蹤系統與多語言舉報機制。圖為鴻海法務長方光宇。圖／鴻海提供。

鴻海科技集團今日宣布，鴻海與鴻揚半導體兩家法人通過由英國標準協會（British Standards Institution, BSI）核發的ISO 37301合規管理系統國際驗證，成為台灣首家取得此驗證的企業。

鴻海指出，鑑於全球貿易與監管環境劇變，面對全球供應鏈重組、各國貿易摩擦及關稅壁壘，以及跨境競爭的挑戰，企業面臨前所未有的合規壓力與營運挑戰。鴻海於2023年由法務團隊啟動此ISO驗證專案，耗時近兩年的時間，總共橫跨19個部門單位，92位同仁投入稽核驗證流程，最終成為全台第一家獲此國際肯定的企業。

公司表示，本月在鴻海內湖大樓授證儀式中，鴻海科技集團法務長方光宇出席，從BSI英國標準協會東北亞區蒲樹盛董事總經理手中取得證書。勤業眾信（Deloitte）總裁柯志賢以及參與稽核驗證的鴻海同仁，一起見證此公司治理、跨國營運的重要里程碑。藉由本次驗證，藉由全球一致認可的國際標準，檢視鴻海內部合規制度，不僅強化營運據點對於營業秘密保護及在地法令遵循能力，更提升面對各國出口管制、技術應用、貿易規範與隱私法規的應變與因應能力。

鴻海法務長方光宇表示，合規不是企業的成本，而是競爭力的來源。基於劉揚偉董事長強調的「合法合規、說到做到」，這企業內部的行為準則，團隊利用ISO 37301合規管理系統自我檢視，也藉此與全球利益關係人建立信任。為落實「合法合規」準則，鴻海在2024年首次成立法遵委員會，以集團內部法務團隊作為主要推動單位，由集團事業群以及中央職能單位總共10位一級主管組成法遵委員。截至目前為止，已順利建立合規政策等制度文件共40餘份，支撐集團合規體系的運行，並且從合規管理、合規策略、合規科技、合規調查四個面向分別成立工作小組，而本次取得ISO 37301驗證就是此法遵委員會所推動的重點工作項目之一。

鴻海表示，未來將持續導入AI合規監控、供應鏈實地稽核、跨國法律追蹤系統與多語言舉報機制，建構透明、問責、能持續精進的合規文化，從營業秘密保護、資安、碳排、供應鏈責任到貿易合規規範，打造一套全球一致、風險導向且具在地彈性的合規作戰系統，提升全球治理韌性。

鴻海 董事長

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