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負責！三星 Fold 6標錯價「以原價2.8折上架」 官方決定全數出貨

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
三星近期發表新款折疊機Galaxy Z Fold7、 Flip7，吸引星粉搶購。陳昱翔/攝影
三星近期發表新款折疊機Galaxy Z Fold7、 Flip7，吸引星粉搶購。陳昱翔/攝影

手機品牌大廠三星才剛發表新款折疊機Galaxy Z Fold7、 Flip7，吸引星粉搶購，但近期有網友發現該公司產品在蝦皮官方商城因標錯價，致使前代機種Fold6竟以原價的2.8折、約17,938元的極低售價上架，被不少民眾成功下單；對此，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙指出，為了維護品牌信用與形象，公司已決定全數出貨。

陳啓蒙進一步指出，公司在了解事件緣由後，經過與消費者溝通，最終決定將這些標錯價格的手機全數出貨，展現負責任的態度，同時也希望能有越來多用戶喜歡三星折疊機產品。

針對台灣三星對事件的處理方式，不少網友都在各大論壇上紛紛激賞，「了不起，負責」、「這就是國際大企業該有的樣子，其他品牌廠應該要好好學習」。

台灣三星22日在微風南山舉辦Galaxy Z Fold7、 Flip7消費者取機日暨記者會。陳啓蒙會後接受媒體採訪時指出，目前台灣折疊機滲透率約8%，還有不少的成長空間，而公司有信心在1年後，台灣折疊機市場滲透率將達20%。

陳啓蒙進一步指出，儘管經濟大環境充滿變數，但仍有信心新款折疊機總銷售量將較前代機種年增三成，並持續穩坐折疊機市場龍頭，目前的銷售狀況已經優於公司原先預期。

據悉，本次三星新機銷售明顯成長最大原因，應是新品無論在硬體或相機等方面，均是有感升級，例如Fold7這次解決過往折疊機的機身重、相機規格不如S系列，以及手機結構耐用度等三大痛點，因此有望藉此吸引到更多來自直立式手機的消費族群。

據悉，Fold7為三星迄今最輕薄的Z Fold系列手機，重量僅215克，闔起使用與一般直立式手機無異；展開卻能化身薄度僅4.2mm 的8吋大螢幕，運用寬廣螢幕進行多工操作，讓用戶盡享沉浸式瀏覽體驗。

消費 手機 三星電子

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