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達明：機械手臂整合自動搬運 切入半導體應用
AI機器人產業大聯盟今天舉行成立大會，廣達集團旗下達明機器人營運長黃識忠表示，成本和智慧化程度是人形機器人發展關鍵，要提高附加價值。他預期最快10年後，類人形機器人可展露頭角，達明機械手臂整合自動搬運方案，已切入半導體應用。
黃識忠會後接受媒體採訪表示，人形機器人的應用上，成本和智慧化程度是關鍵，才能切入產業界和服務業，長期來看，自動化趨勢不會改變。
展望機器人發展進程，黃識忠坦言，仍需觀察成本和智慧化程度這兩個關鍵因素，初期階段大約10年後，可能會有類人形機器人出現在生產線或服務業；但是接近人類動作的人形機器人，還需要感測元件及人工智慧（AI）等技術應用到位，加上成本降低，整體條件可漸成熟。
觀察中國機器人市場，黃識忠直言，當地市場競爭激烈「非常捲」，「賠錢生意也在做」，透過提供硬體給學術和研發單位使用，未來其他應用落地與加值服務將是關鍵。
他指出，歐洲和美國布局人形機器人，關鍵在於提高附加價值；達明機器人布局機械手臂，也是增加附加價值提高競爭力，例如達明機器人的機械手臂整合自動搬運（AMR）方案，在半導體領域應用就帶來更多附加價值。
達明機器人初次申請股票上市案（IPO），在6月4日獲台灣證券交易所上市審議會審議通過，市場人士評估，達明機器人最快第3季底上市。
根據資料，達明機器人申請上市資本額新台幣9億元，主要業務為協作型機器人的研究開發、設計、製造及銷售，產品約8成外銷。
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