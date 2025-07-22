台美合作太空港？國科會：拓展更多可能性樂觀其成

美國在台協會（AIT）臉書昨天發文指出，台美的太空合作從過去、現在、未來，都在持續拓展更多可能性，包括可能的太空港合作也正待未來更進一步的評估和討論。國科會表示，對於拓展更多的可能性，我方樂觀其成。

美國在台協會昨天晚間於臉書發文表示，若透過亞軌道飛行，台北與休士頓之間的旅行時間可望縮短至2.5小時。休士頓的艾靈頓機場已擁有合法太空港執照，若雙方展開合作，初期可能將以無人貨運任務為主，隨著技術成熟，再考慮載人飛行。這項合作突顯出台灣在太空創新上的潛力，也標誌著美台深厚的科技夥伴關係。

國科會表示，台美的太空合作從過去到現在、未來，都在持續進行，對於拓展更多可能性，我方樂觀其成，不過太空運輸的具體計畫及方案，有待未來更進一步的評估和討論。