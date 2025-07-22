新漢：人型機器人將走向供應鏈安全與友岸外包範疇

台灣AI機器人產業大聯盟22日舉行成立大會，工業電腦廠新漢（8234）董事長林茂昌指出，人型機器人未來將有機會大量進入人類生活之中，一旦資安防護稍有漏洞，電影「超危險特工」的情節是可能發生的，所以人型機器人將來必然也是「供應鏈安全」與「友岸外包」的範疇，為台灣業者開了另一扇窗，擺脫中國的低價競爭，甚至可以爭取到歐美日人型機器人業者的OEM或ODM代工商機。

台灣雲端物聯網產業於今年３月召開AI機器人產業大聯盟成立會議，由工研院為初始召集，並由包括台灣智慧自動化與機器人協會在內的六大公協會以及產業代表正式發起。今年6月新漢受邀作為人型機器人SIG其中在系統整合Working Group的召集人，以其在機器人運動控制領域以及機器人相關技術逾十年以上的開發經驗，與工研院共同領軍台灣相關零組件廠商，建構起人型機器人的國家隊與自主技術，加速機器人產業的蓬勃發展與在百工百業的落地應用。

林茂昌指出，台灣在人型機器人產業，已經落後於歐美日與中國，尤其是中國已經有超過百家人型機器人業者，不斷在迭代並展演各自的人型機器人，台灣至今仍未出現第一個人型機器人。

他說，人型機器人未來將有機會大量進入人類生活之中，有眼睛、能自主行動，一旦資安防護稍有漏洞，電影「超危險特工」的情節是可能發生的。其敏感性有甚於現已被抵制的IP-Camera、無人機、與TikTok等中國產品，所以人型機器人將來必然也是「供應鏈安全」與「友岸外包」的範疇，為台灣業者開了另一扇窗，擺脫中國的低價競爭，甚至可以爭取到歐美日人型機器人業者的OEM或ODM代工商機，台商在國際上仍是可靠且高效的製造業者。

林茂昌表示，在零組件方面，台灣絲毫沒有落後，我們生產最重要的晶片，我們也有傳動零組件、視覺零組件、以及各種IPC硬體平台，現在最重要的是要藉由這個SIG，盤點並組合台灣人型機器人的供應鏈生態系，而且應該採取垂直分工，有電子機械等零件供應商、有模組供應商，最後是系統整機業者。並且必須以快打快，由系統業者專注在系統整合、行為模擬、其他相關應用、以及生產組裝和市場開發。

他指出，而模組業者包括運動模組、AI模組、功能安全與資訊安全模組、關節模組、視覺模組、以及各種感知裝置等等，則組合相關軟硬體與電子機械零件，提供整合測試過成熟可靠的模組套件，讓整機業者可以簡易快速設計製造人型機器人，避免因花費大量人力時間測試、偵錯、除錯，而嚴重影響量產上市時程。

新漢子公司創博，在機器人控制器領域深耕超過十年，目前已在市場上提供基於開放標準的控制器，控制各種構型的機器人，創博也是台灣第一家以模組化平台取得「機器人功能安全認證」的公司，獨家提供機器人的功能安全模組，並與合作夥伴共同開發機器人功能安全的完整套件，近期與NVIDIA合作開發應用於人型機器人的AI模組將在八月正式發表。未來業者使用此經過整合測試的AI機器人與人型機器人關鍵模組的完整套件，將可大幅加速整機業者的設計製造與認證的時程。

林茂昌強調，我們人型機器人產業急起直追，一定可以後來居上，因為我們已經擁有其他國家，包括中國所欠缺的，而且是已驗證成熟的機器人關鍵模組的完整套件！透過產業大分工，我們一定可以在人型機器人市場複製另一個PC成功的故事！