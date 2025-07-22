三星摺疊機拚3成滲透率 明年S26回應eSIM需求

台灣三星總經理陳啓蒙表示，今年新一代摺疊機Z Fold7、Z Flip7預購亮眼，目前摺疊機在三星產品滲透率達16%、17%，預估明年可力拚3成比例；他透露，明年上半年發表旗艦機S26時，會回應消費者對eSIM的需求。

三星今天舉行Galaxy Z Fold7、Z Flip7預購取機活動，三星旗艦體驗館微風南山門市的沉浸式產品體驗區（Galaxy Innovation Lab）也同步登場。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙受訪表示，今年Galaxy Z Fold7、Z Flip7有感升級反映於預購數字，目標比前代銷售成長3成。

三星指出，旗艦體驗館微風南山門市今天搶頭香的客人是從凌晨3時開始排隊，為47歲任職紡織業務的陳先生，他預購Galaxy Z Fold7淬霧銀512GB版本，表示這次看到摺疊新機非常輕薄，鏡頭達到旗艦級2億畫素相機，加上他平常有看股票的習慣，Galaxy ZFold7的8吋大螢幕結合多重視窗功能，可讓他多工處理。

台灣三星觀察，此次三星智慧館與三星商城預購表現很好，今年預購Fold7較前代創下逾2倍成長。整體而言，三星線上商城摺疊機預購量比前一代大增2.3倍，實體通路成長也都是3成以上，目標全年銷售較前代成長30%。

陳啓蒙表示，儘管現在有多個品牌加入摺疊機市場，但台灣目前全市場摺疊機的滲透率只有達到8%，希望可以和對手一起努力，讓明年摺疊機滲透率可以達到20%。他指出，三星摺疊機滲透率大概16%、17%，預估明年力拚3成的比例。

不過，三星今年台灣版旗艦新機依舊沒有eSIM功能，陳啓蒙承諾表示，希望明年發表上半年旗艦機時，會滿足消費者eSIM的需求，三星預計在明年初推出上半年旗艦機S26。

針對Z Flip7使用三星處理器，陳啓蒙表示，國外機構的評分中，處理器效能數字也是平分秋色，希望消費者體驗後能有不一樣的想法。

此外，三星Galaxy AI明年是否啟動收費計畫，他表示，可以確定到今年底前三星AI功能都是免費，明年的計畫還會再觀察。