快訊

男高中生偷拍黑幫大哥女兒上廁所 其父稱「沒什麼大不了」秒遭痛毆

726大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看

護理師當上醫院副院長 馮明珠捲婚外情及管理爭議風暴

西門子EDA聚焦AI與軟體定義設計革新 攜手業界迎接「矽驅動」新時代

聯合報／ 記者簡永祥／新竹即時報導
西門子數位工業軟體旗下西門子EDA舉辦年度 IC 設計技術盛會「Siemens EDA Forum Hsinchu 2025」，聚焦於AI驅動、軟體定義與數位孿生的產業變革下，半導體與電子設計如何開創技術新局。圖／西門子提供
西門子數位工業軟體旗下西門子EDA舉辦年度 IC 設計技術盛會「Siemens EDA Forum Hsinchu 2025」，聚焦於AI驅動、軟體定義與數位孿生的產業變革下，半導體與電子設計如何開創技術新局。圖／西門子提供

西門子數位工業軟體旗下西門子EDA日前舉辦年度IC設計技術會議「Siemens EDA Forum Hsinchu 2025」，聚焦於AI驅動、軟體定義與數位孿生的產業變革下，半導體與電子設計如何應對設計驗證流程與系統整合前所未有之挑戰、開創技術新局。

根據市調機構 Mordor Intelligence 預測，2025年全球EDA工具市場規模將突破190億美元，台灣身為全球半導體設計與製造重鎮，對於EDA軟體的需求持續上升，台灣本土晶片設計業者也正加速AI、先進封裝、數位孿生等新技術的運用，以提升設計效率與縮短產品上市時程。

西門子數位工業軟體西門子EDA執行長Mike Ellow發表主題演講「Are We Ready？Succeeding in an AI-Driven, Software-Defined World」，他指出，隨著軟體定義系統、AI技術不斷加深應用，全球正加速邁向「矽驅動」的新時代，軟體與晶片的深度整合正帶來前所未有的創新機會。面對實體擴展瓶頸、多領域設計整合與系統驗證挑戰，西門子EDA透過電子系統全面數位孿生架構，採用工業級AI工具與軟硬體協作設計流程，提供端到端解決方案，協助企業掌握產業轉型契機，同時與台灣合作夥伴與客戶攜手持續推動本土電子設計生態系的發展。

論壇的技術專場延續熱門議題，聚焦於AI加值下的設計挑戰與創新解法，針對從設計、驗證、製造到封裝的完整流程規劃五大主題論壇，剖析半導體設計流程中的關鍵技術突破。

西門子數位工業軟體西門子 EDA 執行長 Mike Ellow 發表主題演講，指出隨著軟體定義系統、AI 技術不斷加深應用，全球正加速邁向「矽驅動」的新時代，軟體與晶片的深度整合正帶來前所未有的創新機會。圖／西門子提供
西門子數位工業軟體西門子 EDA 執行長 Mike Ellow 發表主題演講，指出隨著軟體定義系統、AI 技術不斷加深應用，全球正加速邁向「矽驅動」的新時代，軟體與晶片的深度整合正帶來前所未有的創新機會。圖／西門子提供

AI 軟體 IC設計 西門子

延伸閱讀

輝達、超微競推新品…台積左右逢源 大咬AI紅利

輝達 H20重返大陸 面臨新挑戰

iPad Pro大革新 台積、大立光、玉晶光等受惠

搶救經濟 61企業挺德國製造…承諾三年內投入7,339億美元

相關新聞

輝達 H20 晶片出貨仍藏挑戰？外媒：後續供貨恐遞延9個月

隨著晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布H20 AI晶片正式恢復出口至大陸，而各種利多傳言也讓供應鏈大廠紛紛引頸期盼，不過近...

台積AI營收 單季飆百億美元…預期很快就會達到占比近半目標

台積電日前公布第2季美元營收達300.7億美元，創新高，法人拆解營收結構發現，台積電單季AI相關美元營收已跨越百億美元關...

黃仁勳：全球鏈不可能脫鉤 美中會找到競合並存模式

輝達執行長黃仁勳接受大陸官媒央視專訪表示，全球供應鏈不可能徹底脫鉤，美國不會靠自己生產所有東西，「這既不現實也沒必要」，...

OpenAI衝刺算力…規模將成長十倍 鴻海、廣達等將迎大單

OpenAI將大買AI晶片衝刺算力，執行長奧特曼21日在社群平台X發文預告，今年底前將有百萬顆GPU上線，並希望同事「思...

西門子EDA聚焦AI與軟體定義設計革新 攜手業界迎接「矽驅動」新時代

西門子數位工業軟體旗下西門子EDA日前舉辦年度IC設計技術會議「Siemens EDA Forum Hsinchu 20...

2025年人形機器人元年啟動 台灣供應鏈迎轉型契機

在全球科技創新浪潮推波助瀾下，人形機器人正逐步從概念走向商用落地。市調機構DIGITIMES最新發布〈2025人形機器人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。