AI機器人產業大聯盟成立 拚2030年產值破兆元

台灣AI機器人產業大聯盟今天上午舉行成立大會，聯盟提出2030年4大目標，包括打造具國際競爭力的國產機器人平台4型5款；打造4大核心系統、實現關鍵零組件國產自主化；導入8大應用場域，到2030年台灣AI機器人整體產值目標要突破新台幣兆元。

台灣AI機器人產業大聯盟今天上午舉行成立大會，由台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣機械工業同業公會、電機電子工業同業公會、台北市電腦商業同業公會、台灣雲端物聯網產業協會、台灣智慧自動化與機器人協會等6大公協會，共同推動發起。

台灣智慧自動化與機器人協會表示，台灣具備感測元件、機電產品、控制器等關鍵零組件，以及機械設備、加工製造、系統整合等能力，也擁有晶片製造、AI演算法、智慧系統軟體研發能力。AI機器人產業大聯盟成立目的，可串聯軟硬體、系統整合與應用端，打造國產AI機器人及生態系，推動台灣AI機器人技術與國際接軌與品牌輸出，凝聚產業共識、整合資源、共創市場新商機。

展望2030年，台灣智慧自動化與機器人協會提出AI機器人產業大聯盟4大目標，首先打造具國際競爭力的國產機器人平台4型5款，推動自主移動載具、足型、人型、特殊應用型共同平台，提供多元應用開發。

其次，AI機器人產業大聯盟要打造4大核心系統，實現關鍵零組件國產自主化，聚焦決策系統、驅控系統、感測系統、動力系統，建構台灣製造（MIT）自主供應鏈。

第3目標是大聯盟要導入8大應用場域，落實實際運行，推動醫療、物流、農業、製造、照護、餐飲、救災、巡檢等產業應用。

協會表示，到2030年，台灣AI機器人整體產值目標要突破新台幣兆元，達到國產化整合國際化、擴大內需和出口規模，提升產品價值。

協會指出，AI機器人產業大聯盟期盼由公部門領頭、啟動機器人應用落地；加速平台規格化、降低導入成本；建立法規制度和檢測驗證機制；回應社會應用需求、創造福祉；達到關鍵零組件自主化、布局全球機器人產業鏈，打造出口導向產業能量，進軍全球市場。