輝達 H20 晶片出貨仍藏挑戰？外媒：後續供貨恐遞延9個月
隨著晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布H20 AI晶片正式恢復出口至大陸，而各種利多傳言也讓供應鏈大廠紛紛引頸期盼，不過近日外媒The Information則在報導中指出，輝達已通知大陸客戶H20晶片的供應有限，也讓市場擔憂面臨庫存挑戰。而作為其台廠製造夥伴台積電（2330）22日也以1,145元開低震盪，引發市場關注。
外媒The Information報道指出，由於美國政府於今年4月提出的出口禁令，導致輝達團隊被迫取消原先向供應鏈開出的H20訂單，並釋放了其在台積電產線所預留的位置，雖然如今輝達與合作夥伴台積電已重新分配了先前為H20預留的生產線，但此舉可能會讓整條生產線產生長達9個月的出貨遞延，而這也讓各界不免感到擔憂。
不過有供應鏈人士透露，台積電重新分配H20生產線，雖然會造成供貨發生些許的遞延，但實際上的影響並沒有這麼劇烈，並且目前市場上的H20庫存，也都仍然可以滿足當下即時的需求，因此從客戶端來看，目前也都沒有觀察到有發生訂單增加的跡象，而現有的H20庫存似乎足以滿足短期需求，因此實際造成的影響不大。
據了解，輝達H20雖然是降規版的AI晶片，但在大陸市場仍非常的受歡迎，而台積電的N4生產線作為H20的主力生產線，也對整體晶片的生產至關重要，而目前該產線也都已訂滿。隨著整體市場需求的不斷增加，外界預估，大陸晶片市場儘管面臨這些挑戰，但仍將繼續維持成長態勢，並繼續從外國（主要是 NVIDIA 和 AMD ）採購高於先前預測數量的AI晶片，並帶動相關供應鏈的業務增長。而主要協力廠商台積電22日早盤也由黑翻紅上漲重新挑戰1,160元的高點價位。
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