助力台積電 AI 公安一戰成名 仁寶投資「台灣智能機器人」2025迎高峰

台積電的台灣晶圓廠區內裝置數千支AI公安監視系統，若誤洩漏氣體導致人員暈倒、潔淨室內著裝不合格，AI系統能自動辨識告警處理，目前這套系統也正驗證出海進駐台積電美國跟日本廠區。

負責操辦建置這套AI系統的是一家台灣成立18年的老牌機器人公司「台灣智能機器人科技」，台電巡檢機器人「瓩力」及澳門發牌女荷官機器人都出自其手，仁寶則是最大法人股東。

台灣智能機器人科技創辦人黃國聰不是乖乖牌，他原本任職仁寶集團旗下智慧手機子公司華寶科技，負責PDA未來3～5年創新技術，如名片辨識、GPS導航、手機投影等等，雖然這些功能現多是標配，但當年手機都尚未出現這些功能，他必須不斷思考更遠的應用。

而隨仁寶整併華寶科技後，他認為這套工作模式長期下去不是辦法，看好各垂直應用產業的服務機器人未來發展更大，2008年決定創業。

近年最知名的，莫過於他們替台積電導入的AI公安監視系統，透過在廠區內移動擺放數量龐大，體積輕便只比手機稍大的AI攝影機，進行機台生產及維修監控，搭配AI影像判讀，可以立刻察覺有人暈倒了提出警示，無線傳輸彈性高，是傳統監視系統人工判讀做不到的。

「重點是杜絕危害之前，提早預防公安事件發生。」黃國聰指出，一群人在工廠工作，AI其實已經可以判讀未來是否即將發生危險，舉例來說，若有人沒有掛安全鉤就爬到高空作業，雖然人還沒跌下來，但AI就會一直示警。

不涉入客戶製造製程，黃國聰團隊運用各種樣態機器人，透過AI找出環境危險因子跟可能發生的危害，做全場管控，而由於替台積電開發AI監控系統一戰成名，目前美光也是其客戶，其他許多半導體客戶及傳產業者也慕名而來。

黃國聰坦言，開發半導體場域AI安全監控平台並不容易，需要符合客戶公安規範及職安條例，更需要通過案場驗證後才能大量導入。目前日本跟美國廠區也都在驗證中。

太陽能板回收機器人出動！生醫機台幕後軍火庫

另外，他們也跟國際客戶合作開發太陽能回收機器人及清潔機器人，可以跟隨客戶到案場，將劣化的太陽能板拆卸分類後回收再用。客戶可能透過賣斷或租賃方式提供給歐美各國太陽能業者，而台灣智能機器人科技則負責持續供貨，並開發適合維修的機種。

而下一步，著眼於電動車普及，電動車防火商機也將受重視，黃國聰表示內部研發的「AI防火毯」也將於近期發表。過去若電動車發生燃燒事件，作法是兩人拿防火毯各拉一邊把車蓋起來阻絕空氣，達到滅火目的，但實務上因溫度過高，根本無人敢這樣做。

為此他們開發出放在停車車位上方的彈射匣系統，搭配智慧自動化監控系統，一旦偵測到火燒車，自動化放下防火毯滅火，在24小時停車塔相當實用。

除此之外，外界不知道的是，他們也替生醫界代工醫療設備器材，疫情期間的45%的台灣PCR檢測分析儀是他們ODM的，現在也持續有癌症及病毒檢測機台生產。

過去台灣智能機器人科技多以專案合作為主，近幾年，他們開始調整從承接可複製性產品服務模式，比方跟客戶合作長期賣綠能回收機器人，提供半導體業客戶AI安全監控系統，黃國聰坦言透過調整客戶產業別及業務模式，2025年將迎來最好的一年，營業額除將挑戰1億元大關，更將轉虧為盈。

苦守機器人產業18年，最關鍵在「選擇」

創業18年來，黃國聰見證幾波機器人熱潮，從小恐龍、愛寶機器人、華碩Zenbo甚至是後來的掃地機器人，台灣一度也瘋迎賓機器人，十多家金控家家都搶著推服務機器人擺在自家分行大廳，「幾乎每家銀行都來找過我們，但我一律拒絕。」黃國聰解釋，因為銀行不會維運，沒有思考永續，「做完一台，沒有以後。」他說。

他分析機器人主要功能是解決人類工作4D問題：Dangerous (危險)、Dirty (髒污)、Difficult (困難)、Dull / Dismal (無聊或重複性高)，而台灣智能機器人就是要開發處理這類工作的機器人。

創業以來，「被騙多了就知道」黃國聰坦言初期繳過不少學費，超過50種業態找過他開發機器人，後來他逐漸收斂歸納出一套判讀心法，技術面不是問題，團隊都能做得到，但判斷客戶需求、場域特性、預算、投資報酬率，來提供最務實的建議，甚至是拒絕不接案，這才是獨門技術。

他也分享，曾接到國際創投介紹澳門賭場客戶，要開發一台有東方美人外型的機器人女荷官，光驗證符合賭場規範就花42個月，最後一台18萬美元雖賣出幾台，但隨後就碰到2019年的COVID疫情。

目前公司60%業務來自半導體客戶，其次是關鍵基礎設施巡檢維護以及智慧自動化（綠能相關及工業4.0）、智慧醫療等，而半導體與國家關鍵基礎設施的巡檢維護是最大剛需。

專業服務機器人是一個高度複雜的整合產品，包含傳統的機械、電子、電機、光學、軟體，乃至現在的AI、網路通訊等技術，而他們核心技術在AI控制及演算法、運動學、人機介面，黃國聰的理念是，只要業界已有成熟技術的部分，就拿來用，專心開發業界沒有的技術。

「幾乎國內所有的上市櫃公司做生醫的，都曾經來找過我們做機器人，我們是絕大部分推掉，因為生醫的領域裡面，它有些量不夠大，有一些它的技術還要很多年才落地，所以我們後面篩選是我們可以量產的，我們再做。」他說。