瑞銀財管：市場對科技行業熱情高漲
美銀7月全球基金經理調查顯示，2025年4至7月期間，科技板塊的配置出現自2009年3月以來的最大三個月增幅，目前超配科技股的基金經理淨比例目前達到14% ，而6月調查中1%淨比例為低配。科技股權重較高的那斯達克指數從4月低點大漲逾 35% ，並在上周四創下新高。這一上漲反映出市場對大型科技巨頭的樂觀情緒日益高漲，儘管對關稅和監管風險的擔憂揮之不去。
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）指出，在第2季度財報密集發布前，瑞銀財管CIO觀察到， 科技七巨頭的業績增速或呈現正常化跡象， 科技七巨頭過去兩年的快速增長是驅動標普500指數每股收益增長的主要力量；預計這些超大型公司第2季盈利增長應保持在20%左右的強勁水準，但低於前四個季度每季接近30%的增長率。在企業持續部署和採用人工智慧（ AI ）的支援下，這些公司的未來盈利有望保持穩健。
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）表示，除了估值擴張以外，還需見到穩健盈利以推動下一輪漲勢。 最近大型科技股和 AI 股票的反彈主要是由市盈率估值擴張推動。雖然 AI 結構性前景看好，但更希望見到進一步漲勢建基於每股收益上修，而不僅僅是估值擴張。該行業的可持續增長最終將取決於盈利能力和運營表現的不斷改善。
半導體設備增長前景出現分化。 生成式 AI 驅動的產能投資應惠及半導體設備行業，包括邏輯和記憶體領域，但瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）認為這些利好需要較長時間才能實現。短期內，鑒於圍繞消費半導體復蘇、中國大陸新產能及2026年整體經濟前景的不確定性，對該子行業保持防禦性立場。增長分化已經顯而易見：AI半導體的營收以晶片和代工廠劃分分別增長60-70% 和25-30%，但在設備層面僅增長5-10% 。由於能見度較低且關稅風險有所加劇，投資者可只關注最優質的半導體設備公司。
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