童子賢表態支持罷免傅崐萁　7/22赴花蓮聲援掃街

鏡週刊報導，和碩董事長童子賢表態支持罷免國民黨立委傅崐萁；消息來源證實，童子賢計劃明天上午前往花蓮鳳林鎮，與挺罷免的議長張峻一同掃街。

童子賢為花蓮瑞穗人，長期幫助花蓮許多社福單位，與地方連結頗深。

鏡週刊報導，童子賢即將公開聲援在花蓮的「罷免傅崐萁」活動；消息來源證實，童子賢計劃明天上午前往花蓮鳳林與議長張峻一同掃街。

鏡週刊報導，童子賢指出，在花蓮的罷免活動，源於花蓮人的自覺與反省，並不由政黨鬥爭而來。