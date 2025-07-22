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台積AI營收 單季飆百億美元…預期很快就會達到占比近半目標

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台積電（2330）日前公布第2季美元營收達300.7億美元，創新高，法人拆解營收結構發現，台積電單季AI相關美元營收已跨越百億美元關卡，持續看增，全年將挑戰新高紀錄。

台積電在年初法說會中定義「AI相關需求」，包含AI加速器在資料中心執行AI訓練和推論功能的AI GPUs、AI ASICs，也首度納入高頻寬記憶體（HBM）控制器等。

台積電看好，今年來自AI加速器對營收貢獻將較去年再成長一倍。法人分析，台積電2024年來自AI相關營收約4,341億元。2025年預估翻倍成長至8,683億元起跳，僅第2季單季AI相關美元營收已占單季三分之一以上，單季已超過百億美元。

法人拆解台積電第2季營收發現，單季AI晶片製造與先進封裝營收約87.8億美元，年增3.67倍；高速運算（HPC）晶片營收92.6億美元，年增9.8%，包含AI交換器與網路連接相關ASIC。若再加上AI電腦邊緣裝置等營收，累計貢獻占比逾三分之一營收，預期很快達到營收占比近半的目標。

台積電上周於法說會提到，中國大陸地區的補貼方案刺激部分短期需求上揚，台積電仍預期整體非AI終端市場在2025年溫和復甦，對半導體產生根本性的需求，相關態勢將維持強勁。

即便有關稅、新台幣升值等外在變數干擾，台積電董事長魏哲家於法說會上強調，未看見客戶行為改變，持續支持客戶強勁AI需求。

考量市場對於先進製程需求強勁，加上高速運算（HPC）平台成長，因此調高台積電今年美元營收年增幅度至約30%。

台積電指出，近期AI應用快速發展也有利於長期需求，大型語言模型處理文本詞元（token）數量呈現爆炸性增長，包括市場對AI模型使用和導入，也有來自主權AI（Sovereign AI）的需求，對運算的需求快速成長，連帶帶動先進半導體的成長。

AI 營收 台積電

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