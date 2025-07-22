台積電市值突破1兆美元
台積電（2330）在台北交易的普通股收盤市值突破1兆美元大關，是繼大陸的中石油2007年11月創此紀錄後，第二家市值超過1兆美元的亞洲企業，目前在全球排第11名，直追「股神」巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）。
台積電上周五（18日）收在歷史新高1,155元，21日收盤雖下跌5元，按美元計算市值仍達1兆37億美元，直逼波克夏的1兆223億美元，本周若再走高，有機會拉下波克夏，擠進全球前十大市值企業。
以台積電ADR計算的市值已於2024年10月突破1兆美元的里程碑。
截至上周五收盤，以台積電ADR換算的市值約為1.2兆美元。中石油市值截至21日收盤則為2,216億美元。
台積電上周將全年營收成長目標調高至約30%，可見在AI產能搶單戰加劇下，台積電將是最大受惠者。
高盛證券分析師呂昆霖（Bruce Lu）等人在法說會後報告指出：「我們認為，台積電對先進製程的需求的說法更為樂觀，AI客戶的拉貨力道沒有減弱跡象，預期2026年漲價幅度會更大。」
摩根大通分析師哈戈谷等人則在上周報告中指出，台積電客戶對AI的強勁支出，加上晶圓價格上漲，有助於抵銷新台幣升值帶來的負面影響，並增強毛利率表現的韌性。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 TORRAS FlexLine 67W充電器開箱！1秒收納伸縮線 Switch 2也能快充
📢 4G、5G便宜資費懶人包／5G方案399元最划算、4G吃到飽繼續降價
📢 蘋果秋季發表會他篤定是9月這天！除了iPhone 17系列還有新品亮相
📢 Google新品發表會傳8月登場！除了Pixel 10爆料共9款新品亮相超期待
📢 2025台灣蘋果BTS方案起跑！贈品自由配最多8選1省1萬6 優惠資格一次看
📢 免費貼圖4款！陳傑憲＋自取名字陪你到明年、厭世上班族這一款超好用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言