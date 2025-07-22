台積電市值突破1兆美元

台積電（2330）在台北交易的普通股收盤市值突破1兆美元大關，是繼大陸的中石油2007年11月創此紀錄後，第二家市值超過1兆美元的亞洲企業，目前在全球排第11名，直追「股神」巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）。

台積電上周五（18日）收在歷史新高1,155元，21日收盤雖下跌5元，按美元計算市值仍達1兆37億美元，直逼波克夏的1兆223億美元，本周若再走高，有機會拉下波克夏，擠進全球前十大市值企業。

以台積電ADR計算的市值已於2024年10月突破1兆美元的里程碑。

截至上周五收盤，以台積電ADR換算的市值約為1.2兆美元。中石油市值截至21日收盤則為2,216億美元。

台積電上周將全年營收成長目標調高至約30%，可見在AI產能搶單戰加劇下，台積電將是最大受惠者。

高盛證券分析師呂昆霖（Bruce Lu）等人在法說會後報告指出：「我們認為，台積電對先進製程的需求的說法更為樂觀，AI客戶的拉貨力道沒有減弱跡象，預期2026年漲價幅度會更大。」

摩根大通分析師哈戈谷等人則在上周報告中指出，台積電客戶對AI的強勁支出，加上晶圓價格上漲，有助於抵銷新台幣升值帶來的負面影響，並增強毛利率表現的韌性。