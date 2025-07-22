輝達 H20重返大陸 面臨新挑戰

輝達H20晶片將重返大陸市場，卻因產能與競爭環境劇變面臨新挑戰。

除外媒提及台積電（2330）已將產能挪作他用，另有分析指出，在美禁令導致空窗的三個月期間，華為昇騰、寒武紀等大陸國產AI晶片趁機突圍成長，正在加速改寫市場格局。

科技媒體芯智訊指出，雖然美國鬆綁輝達H20銷陸限制，但據美國科技媒體The Information報導，有消息人士說，由於產能問題，台積電產能已滿載，原先用來生產H20的產線，已轉為製造其他客戶的晶片。

而輝達執行長黃仁勳上周在北京一場媒體活動上亦透露，H20恢復供應新晶片需時將長達九個月。

除此之外，報導指輝達目前未計劃重啟H20生產。自美國4月全面禁止H20銷陸後，輝達取消客戶訂單、撤消向台積電預定產能，並確認55億美元庫存與採購損失。

此前，有分析指出，如今H20重返大陸市場，輝達將面臨不同格局。華為昇騰、寒武紀等廠商趁三個月空窗期快速突圍。美商務部數據顯示，2025年前三季大陸AI晶片進口年減62%，而大陸國產AI晶片出貨量激增278%。

上述分析稱，華為昇騰910B性能達輝達A100的92%、推理效率為H20兩倍，並首度大規模出口中東；寒武紀思元590則與H20效能相當，2025年首季營收年增超過4,200%。

帶動相關業績大增背後推力包括信創政策、技術突破與市場需求激增，大陸國產AI解決方案加速成形。