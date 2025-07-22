對岸 AI 產業規模逾2.8兆

統計顯示，去年大陸AI產業規模突破人民幣7,000億元（約新台幣2.87兆元），連續多年保持20％以上的增長率。

報告並稱，大陸國產AI產品在千億級參數規模、多模態能力等方面都實現了突破。

這項報告由大陸工信部直屬單位中國互聯網絡信息中心發布，每年發布兩次，最新第56次報告於本月20日公開。

報告同時指出，截至今年6月，大陸網民規模達11.23億人，互聯網普及率達79.7%，較半年前分別增加1,500萬人、上升1.1個百分點。

報告表示，2025上半年，大陸生成式AI產品實現從技術到應用的全方位進步，產品數量迅猛增長，應用場景持續擴大。截至3月，共有346款生成式AI服務在大陸國家網信辦完成備案。

報告稱，生成式AI技術不斷向具體應用場景縱深滲透。用戶方面，截至今年6月，用戶利用生成式AI產品回答問題的比例最高，達80.9％。

至於產業方面，大陸國產AI產品不僅在千億級參數規模、多模態能力等方面實現突破，並且與辦公協同、教育普惠、工業設計、內容創作等場景深度融合，構建了覆蓋多個領域的智能應用生態。