小米平板第1季出貨勁揚57%
儘管全球平板市場已進入高原期，2025年首季整體出貨量仍高達3,440萬台，年增6%，蘋果持續稱霸市場，三星位居第二。值得注意的是，陸系品牌廠小米出貨強勁成長，年增幅居主要品牌之冠、達57%，竄上第三名，緊追三星，紅潮來勢洶洶。
市調機構TechInsights最新報告指出，首季全球平板出貨量較去年同期成長，主因中國大陸官方補貼政策激勵，以及美國新關稅生效前的提前拉貨潮。
業界人士表示，平板成長力道雖然不如AI伺服器猛烈，但因每年銷量仍達上億台，因此仍是兵家必爭之地，蘋果與三星因品牌力強大，長年穩居前二名，近年來後起之秀陸續崛起，頗有挑戰之姿的態勢。
根據TechInsights報告顯示，蘋果今年首季平板出貨量達1,200萬台，年增5%，市占率約35%，穩居龍頭；三星出貨量710萬台，年增6%，市占率約21%，位居第二。小米則強勢成長，首季出貨量310萬台，年增57%，增幅居主要品牌之冠，市占率為9%。華為與亞馬遜單季出貨量分別為250萬台、240萬台，市占率均為7%左右，位居第四、五。前五大品牌出貨量全數成長，意味平板市場在後疫情時代仍有一定的剛性需求。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 TORRAS FlexLine 67W充電器開箱！1秒收納伸縮線 Switch 2也能快充
📢 4G、5G便宜資費懶人包／5G方案399元最划算、4G吃到飽繼續降價
📢 蘋果秋季發表會他篤定是9月這天！除了iPhone 17系列還有新品亮相
📢 Google新品發表會傳8月登場！除了Pixel 10爆料共9款新品亮相超期待
📢 2025台灣蘋果BTS方案起跑！贈品自由配最多8選1省1萬6 優惠資格一次看
📢 免費貼圖4款！陳傑憲＋自取名字陪你到明年、厭世上班族這一款超好用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言