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台美關稅半導體、汽車零件、藥品列重點 保健食品業者忐忑

小米平板第1季出貨勁揚57%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

儘管全球平板市場已進入高原期，2025年首季整體出貨量仍高達3,440萬台，年增6%，蘋果持續稱霸市場，三星位居第二。值得注意的是，陸系品牌廠小米出貨強勁成長，年增幅居主要品牌之冠、達57%，竄上第三名，緊追三星，紅潮來勢洶洶。

市調機構TechInsights最新報告指出，首季全球平板出貨量較去年同期成長，主因中國大陸官方補貼政策激勵，以及美國新關稅生效前的提前拉貨潮。

業界人士表示，平板成長力道雖然不如AI伺服器猛烈，但因每年銷量仍達上億台，因此仍是兵家必爭之地，蘋果與三星因品牌力強大，長年穩居前二名，近年來後起之秀陸續崛起，頗有挑戰之姿的態勢。

根據TechInsights報告顯示，蘋果今年首季平板出貨量達1,200萬台，年增5%，市占率約35%，穩居龍頭；三星出貨量710萬台，年增6%，市占率約21%，位居第二。小米則強勢成長，首季出貨量310萬台，年增57%，增幅居主要品牌之冠，市占率為9%。華為與亞馬遜單季出貨量分別為250萬台、240萬台，市占率均為7%左右，位居第四、五。前五大品牌出貨量全數成長，意味平板市場在後疫情時代仍有一定的剛性需求。

貨量 平板 三星

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