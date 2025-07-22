GPT-5將亮相 催動需求

OpenAI持續擴大GPU運算能力，下一代語言模型GPT-5將於今年夏季推出，象徵OpenAI正式邁向「單一模型、多任務整合」的新階段。業界看好，可望引爆下一波AI需求高潮，催動AI伺服器成長引擎。

OpenAI執行長奧特曼日前表示，OpenAI透過通用推理系統在2025年國際數學奧林匹亞競賽中取得金牌等級成績，並透露接下來將會發布GPT-5實驗模型。近期市場也傳出，GPT-5已進入最後測試階段，亮相在即。他並透露，GPT-5的定位不僅是聊天機器人升級版，而是一個可以「執行任務」的AI系統，可能涵蓋排程管理、行銷文案、影片摘要、專案追蹤，甚至與其他AI系統協作執行多步驟指令。

目前ChatGPT使用者在進行不同任務時，需在多個模型間切換，例如處理文字使用GPT-4，圖像生成依賴DALL·E，語音互動則呼叫Whisper模組。GPT-5可望打破分工，成為真正「多模態整合」的單一模型，也就是未來使用者介面不會出現「模型選擇器」，所有操作將統一由GPT-5負責。

GPT-5也將在記憶能力與互動個性化方面帶來顯著突破。根據OpenAI公開資訊，GPT-5將支援更長的上下文窗口，能記住使用者長時間的對話歷程，模型將也具備行為學習能力，能根據使用者過去的偏好與提問方式調整回答風格與內容，強化個人化體驗。