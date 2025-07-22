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黃仁勳：全球鏈不可能脫鉤 美中會找到競合並存模式

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
輝達執行長黃仁勳。（取自央視新聞截圖）
輝達執行長黃仁勳。（取自央視新聞截圖）

輝達執行長黃仁勳接受大陸官媒央視專訪表示，全球供應鏈不可能徹底脫鉤，美國不會靠自己生產所有東西，「這既不現實也沒必要」，並樂觀認為美中之間能找到競爭與合作並存的方式。談到輝達與華為的關係，黃仁勳說：「是對手，不是敵人」。

黃仁勳強調，即使沒有輝達，中國大陸也有華為這樣的科技巨頭，能夠推動AI和晶片產業不斷向前。

黃仁勳日前與美國總統川普見面後，隨即現身北京參加中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會），並宣布輝達獲准重新在大陸銷售H20晶片。這是他今年第三度訪問大陸，展現輝達對大陸市場的重視。

參與鏈博會後，黃仁勳在央視20日晚間播出的「面對面」專訪節目中表示，大陸運營著全球數一數二的供應鏈體系，它的規模、複雜性、多樣性，製造商的產品類型、技術含量、參與建設供應鏈的企業數量，都堪稱世界級的奇蹟。

黃仁勳強調，全球供應鏈不可能徹底脫鉤，供應鏈的相互依存能增強抗風險能力，還能整合全球各地公司的看家本領，最終產品將比單打獨鬥來得好。

針對H20晶片重新供陸是否阻礙中國大陸創新，黃仁勳回應，AI是一個極其複雜的系統，中國的創新能力很驚人。

他強調，中國創新的步伐是不可能被阻擋的，當然相信輝達能做出重要貢獻。他舉中國AI新創公司Deepseek為例，指其研發的R1模型重新設計了AI模型的運行方式，讓它們能充分發揮H20晶片架構的優勢，「無論手上有什麼資源，他們都能適應」。

黃仁勳將大陸市場描述為獨一無二的市場，表示作為技術供應商，不參與大陸市場的意外後果和長期影響雖然難以預測，但他認為結果「不會樂觀」。

黃仁勳認為，如果輝達不在大陸市場，依然會有很多創新企業能為在地市場提供服務。他接著提到華為，盛讚華為的手機蘊含技術奇蹟，在自動駕駛領域表現出色，AI技術也相當卓越，是一家擁有強大晶片設計能力、系統設計和系統軟體的公司。

輝達 黃仁勳

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