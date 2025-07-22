iPad Pro 大革新 台積、大立光、玉晶光等受惠

蘋果最快有望於9月推出新款iPad Pro，並導入重大革新設計，將搭載效能更強大的自研M5晶片，並且擬首度採用雙鏡頭，全面提升AI效能與攝像效果。業界看好，iPad Pro大革新，有助激發新一波買氣，台積電（2330）、大立光、鴻海、玉晶光等供應鏈同步吃補。

彭博記者葛曼（Mark Gurman）在最新一期《Power On》專欄披露，搭載M5晶片的下一代iPad Pro將同時配置「縱向」與「橫向」兩個前置鏡頭，使用者不進行拍照或視訊通話時，不必再擔心裝置的擺放方向。

據悉，現行採用M4晶片的iPad Pro僅配備單顆前置鏡頭，主要是橫向使用，不過，iPad Pro的Face ID臉部辨識功能早已支援多角度解鎖，而下一代產品採用雙鏡頭因素除了讓攝像應用更方便外，也有可能是為了部分AI應用。

蘋果去年已完成iPad的OLED螢幕升級與機身纖薄化設計。

供應鏈傳出，全新iPad Pro將迎接新一波全新改版，目前傳出主要硬體升級包括換上台積電獨家操刀的M5晶片與雙前置鏡頭。

外資分析師去年曾預測指出，目前的現行M4版iPad Pro於2024年5月發表，依照蘋果大約18個月的產品更新周期推算，M5晶片版本的iPad Pro將於2025下半年進入量產階段，發表時間很可能落在9月或10月。

供應鏈方面，iPad Pro一向由鴻海獨家代工組裝，M5晶片則是由台積電以N3P製程製造，據傳效能較M4晶片提升至少10%以上，而前置鏡頭模組方面則是由大立光、玉晶光等分食訂單。

法人認為，新款iPad Pro因多一顆鏡頭，鏡頭廠等於多一個零組件商機，需求直接倍增，加上目前已有愈來愈多用戶為了同時滿足工作與娛樂上的需求，對iPad Pro的需求日益增加，預料近期很可能會開始增強對供應鏈的拉貨力道，並且一路延續至明年初，有助於供應鏈出貨動能轉強。