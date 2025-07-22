OpenAI衝刺算力…規模將成長十倍 鴻海、廣達等將迎大單

OpenAI將大買AI晶片衝刺算力，執行長奧特曼21日在社群平台X發文預告，今年底前將有百萬顆GPU上線，並希望同事「思索如何將這個數字放大100倍。」奧特曼發豪語，業界以目前OpenAI主力ChatGPT 4.5僅導入10萬顆GPU計算，相當於今年底前GPU建置量將成長十倍，甚至更多。

法人看好，OpenAI導入GPU數量激增，意味AI伺服器需求將同步以倍數大增，加上後續還有美國川普政府的「星際之門」（Stargate）計畫等AI基礎建設需求，催動更多AI伺服器訂單湧現，鴻海（2317）、廣達、英業達、緯穎等OpenAI雲端供應商主要協力代工廠，將喜迎大單。在大客戶強勁拉貨潮帶動下，鴻海看旺AI伺服器需求前景，高呼「目前AI訂單已經不是問題，產能才是問題」，AI伺服器訂單能見度至少看到兩年。

廣達接單同步強強滾，隨著較高單價的GB200機櫃出貨升溫、GB300也將於9月加入行列，廣達今年AI伺服器占整體伺服器營收占比可望突破七成。

英業達下半年出貨將以主機板（L6）為大宗，受惠產品組合帶動，有助毛利率向上，下半年出貨量會比上半年成長，全年AI伺服器出貨將有雙位數成長。

奧特曼在X上發文揭露今年將有百萬顆規模的GPU上線。他強調，自己為OpenAI團隊感到非常驕傲，並激勵團隊更上層樓，「現在他們最好開始思考怎麼把這個數字放大100倍了」。

OpenAI今年4月曾揭密GPT-4.5研發過程的血淚史，GPT-4.5於兩年前啟動訓練，是OpenAI歷來規模最大、準備最充分的一次專案，幾乎動用全公司資源，當時OpenAI的GPU規模更從原先的一萬顆擴展至10萬顆，如今還要再進一步擴大至100萬顆GPU。

業界人士指出，為支撐下一代模型訓練需求，OpenAI正轉向「多叢集架構」，未來甚至考慮使用1,000萬顆GPU同步進行訓練，背後所牽動的龐大AI伺服器需求更是驚人。

除OpenAI既有的研發訓練持續推進中，規模達千億美元的星際之門計畫也如火如荼進行中，首座資料中心將坐落在德州，可容納多達40萬顆輝達的AI晶片，若全數部署完成，可望成為全球數一數二的AI算力中心。

OpenAI目前雲端服務供應商包括微軟、甲骨文與CoreWeave。從台廠供應鏈來看，微軟主要伺服器代工協力廠為鴻海、廣達及緯穎，甲骨文主要伺服器代工廠為鴻海。CoreWeave主力伺服器供應商為戴爾、美超微、技嘉，戴爾伺服器協力廠緯創、鴻海、英業達等，都將同步喜迎龐大商機。