尋找下個護國神山 國發會：打造台灣為AI大國

行政院經濟發展委員會顧問會議第二次會議今天登場，將以「ＡＩ新十大建設」為主軸。國發會主委劉鏡清昨指出，台灣有實力發展下一個護國神山，未來將打造全球ＡＩ影響力中心，培養百萬ＡＩ人才大軍，以及二○四○年創造十五兆元以上產值、五十萬個高薪就業機會，打造三個國際級實驗室。

劉鏡清指出，現行方案將提供給經發會顧問參考，若有建議將納入討論，再報行政院通過，並非今天直接定案。

劉鏡清說，「ＡＩ新十大建設」涵蓋五項願景，包括落實台灣成為台灣科技島、打造台灣成為全球ＡＩ影響力中心之一、推動產業發展創造高薪就業、透過六項區域布局實現均衡發展，破除「北漂困境」，以及讓ＡＩ融入交通、醫療、服務等日常，形塑「ＡＩ新生活圈」。

劉鏡清表示，近年帶動台灣經濟成長的主軸皆來自ＡＩ，包括半導體等，未來將協助產業ＡＩ化，盼抓住這項成長引擎促進產業成長，讓台灣降低成本、提高效率，也能在少子化浪潮中降低勞動力需求。他說，台灣有半導體基礎，現在是發展ＡＩ的絕佳時機，盼台灣能成為ＡＩ大國。

「ＡＩ新十大建設」以以百工百業的產業ＡＩ化、智慧城市與數位生活圈三項應用領域為主軸，聚焦矽光子、量子電腦與ＡＩ機器體三項關鍵技術。劉鏡清說，未來三項關鍵技術都將各自打造國際級實驗室，盼二○四○年創造十五兆元以上產值、五十萬個高薪就業機會。

而發展技術需要人才，劉鏡清說，政府規畫創立千億元創投基金，鼓勵區域型的ＡＩ發展，目標二○四○年培育出百萬ＡＩ人才，學校體系每年可培養九萬人，社會再訓練也能補足二、三萬人，經濟部也已推動ＡＩ人才計畫。

他指出，「ＡＩ新十大建設」啟動後，也將搭配六大區域發展計畫，針對各地產業特性進行差異化布局。

由於方案尚在起步階段，劉鏡清表示，政府預計二○二八年前輔導廿萬家企業完成ＡＩ轉型，並調整法規配合智慧服務發展，確保平台建置與產業應用能順利落地。他說，台灣並未落後於全球ＡＩ競賽，而是整裝待發，發展成科技島。

行政院經濟發展委員會今年下半年的首場顧問會議，今天將陸續展開，由行政院前副院長林信義擔任召集人的「創新經濟」組打頭陣，下兩周為均衡台灣組、包容成長組。

政院人士說，除了報告歷次會議進度，包括兆元投資國家發展方案、打造台灣成為亞洲資產管理中心、國家人才競爭力躍升方案；也會觸及ＡＩ新十大建設，包含智慧應用、關鍵技術、數位基磐等議題。