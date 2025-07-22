友達、群創強化 AI 賦能
面板雙虎友達（2409）、群創靜待面板本業市況回穩之際，多元布局腳步也不停歇。隨著生成式AI應用日益多元，雙虎均強化AI賦能，並導入各行各業。友達集團將在月底登場的AI WAVE SHOW展出「CRYOLEAP冰水系統智慧節能解決方案」；群創則採取異業合作模式，在台北市政府轉運站提供AI站務員，提供20國即時翻譯服務。
友達集團旗下友達數位將秀出最新一代「CRYOLEAP冰水系統智慧節能解決方案」，這是專為解決廠區冰水系統耗能過高、設備調控困難及設備汰換費用高昂等痛點而設計。
透過AI技術導入，系統能自動優化冰水系統運作，協助工廠有效降低10%至20%的用電量。而為高能耗產業中央空調量身打造，導入AI建模與智慧控制，已協助精密製造業平均節能4%以上。這項模組化設計支援多品牌設備，未來將推進至商辦與東南亞市場。
群創與統一開發策略合作，瞄準智慧軌交經濟效益，率先在台北市府轉運站兼具智慧移動與零售的標竿場域，應用群創獨家32吋超薄雙面聲控／觸控Kiosk整合5G與AI智能客服與翻譯系統，提升遊客即時互動體驗。
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