TV 面板價8月可望回穩 雙虎營運添利多

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
品牌客戶8月、9月為因應年底旺季陸續增加採購量，有機會促使面板價格回穩。 聯合報系資料照
品牌客戶8月、9月為因應年底旺季陸續增加採購量，有機會促使面板價格回穩。 聯合報系資料照

7月電視面板報價持續承壓，惟受惠於下半年銷售旺季備貨潮將至，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（21）日發布最新報告指出，品牌客戶8月、9月為因應年底旺季陸續增加採購量，有機會促使面板價格回穩。

受到電視面板跌價影響，面板雙虎今年6月營收均呈現年月雙減情形，法人看好，隨著報價有望止跌回穩，有助面板雙虎友達（2409）、群創營運。友達將於7月31日舉行法說會，市場關注上季財報之餘，更重視經營團隊釋出的後市看法的訊息。

集邦科技研究副總范博毓表示，受到部分品牌客戶修正第3季採購訂單的影響，7月電視面板需求疲弱，品牌客戶一方面透過訂單修正來控管庫存，同時以此作為議價的籌碼。

受到需求相對較弱的影響，集邦預估，7月電視面板價格持續承壓，預期32吋與43吋各下跌1美元，50吋與55吋均下跌2美元，65吋與75吋則都下跌3美元。

范博毓指出，因應市況變化，面板廠持續透過「按需生產」來穩定供需。部分面板廠認為，隨著年終銷售旺季到來，品牌客戶勢必會在8月至9月增加採購量，屆時將會牽動需求轉強，面板價格應有機會反映轉穩。

在中小尺寸面板方面，范博毓分析，第3季仍有部分面板廠期待監視器面板價格有微調上漲的空間，惟實際上監視器面板需求已經走緩，僅有少數尺寸規格供應出現小缺口，加上電視面板需求走緩、價格下滑，預估7月整體監視面板價格走勢，無論是Open Cell面板或是面板模組報價均為持平表現。

筆電面板市況則相對較好，因部分品牌客戶展望轉向樂觀，預估7月與8月的面板需求較佳，但面板廠考量到維繫客戶關係，不敢貿然調漲價格，甚至還透過檯面下的折讓等價格優惠來鞏固客戶關係。以此觀察7月筆電面板價格仍將持平表現，不過檯面下面板廠之間透過不同的優惠條件，私下依然展開爭取訂單競爭。

筆電 電視面板 面板雙虎

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