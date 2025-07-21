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輝達AI電源夥伴早盤股價狂飆三成 力積電掌握代工大單後市同步看俏

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
輝達（NVIDIA）新世代AI伺服器電源導入第三代半導體氮化鎵（GaN）。圖／路透社
輝達（NVIDIA）新世代AI伺服器電源導入第三代半導體氮化鎵（GaN）。圖／路透社

輝達NVIDIA）新世代AI伺服器電源導入第三代半導體氮化鎵（GaN），主要合作夥伴納微半導體獲市場追捧，上周五（18日）收盤勁揚逾8%後，21日早盤再飆漲近三成。納微已結盟力積電（6770），由力積電為其代工氮化鎵產品，法人看好後市同步可期。

力積電22日將舉行法說會，法人關注與納微的合作細節與後續在AI相關領域接單狀況。

隨輝達新電源應用發威，業界正向看待，納微攜手輝達衝刺氮化鎵新應用商機，力積電作為納微的代工夥伴，也將一起搶食輝達新世代電源導入氮化鎵的大商機，後市可期。

納微已為輝達開發一款專為AI資料中心、設計的先進800V高壓直流輸電（HVDC）架構。據悉，輝達規劃將傳統13.8kV交流電（AC）轉為800V高壓直流輸電，藉此革新能源效率，藉由該架構減少銅製匯流排體積，並減少電力轉換次數來降低能耗。與傳統54V系統相比，1MW新架構可望減少45%的銅材用量，對現代AI資料中心日益增加的電力需求來說，是重大發展。

輝達預測，最新800V高壓直流輸電架構不但可讓電源效率提升5%，還能顯著降低維護及冷卻成本，電源供應器的故障率預料會減少70%，同時可將高壓直流輸電接入資訊與運算機櫃。

據悉，輝達上述新AI電源應用，主要透過導入氮化鎵，並與納微合作，由納微提供氮化鎵。納微並將採用力積電8吋廠0.18微米製程生產其氮化鎵產品，攜手搶攻AI電源領域。

力積電說明，該公司決定投入氮化鎵領域已有二、三年，是重要的轉型方向之一，納微也是力積電合作已久的客戶，目前產能皆足夠，待客戶需求確立後，將會擴大產能並支援客戶成長。

力積電將為納微生產100V至650V的氮化鎵產品，以滿足48V基礎設施，包括超大型AI資料中心和電動車對氮化鎵日益增長的需求，首批產品預計今年第4季度完成認證，並規劃100V系列於2026上半年在力積電率先投產，650V產品則在未來一至二年，從現有供應商台積電（2330）逐步轉由力積電生產。

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