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台積電前副總離職 依規定收回限制股價值估逾3600萬元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
台積電。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

台積電（2330）資財管理副總經理李文如於7月13日離職，業界外傳另有個人規畫轉戰輝達（NVIDIA）。台積電先前於14日依規定收回33張發行的限制員工權利新股。外界推估，應是收回李文如限制員工權利股票市值估計約新台幣3,613.5萬元。

台積電先前公告限制員工權利新股發行辦法規定，員工自獲配限制員工權利新股後於各既得期間屆滿日仍在職，方可既得限制員工權利新股。

李文如在限制員工權利新股發行不到1年即離職，市場推估，台積電這次應是收回李文如的限制員工權利新股，以7月14日收盤價1,095元計，市值約3,613.5萬元。

離職 台積電

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