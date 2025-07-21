丹娜絲重創嘉南地區 台灣大搶修網路更提出六大關懷服務

丹娜絲颱風重創嘉南地區，台灣大（3045）表示，第一時間即啟動緊急應變機制，迅速調集工程團隊前進災區搶修，投入千名人力，搭配600餘各式搶修機具，加上衛星行動車馳援第一線，全力提供網路服務，同時提出減免帳單、手機優惠最低85折起、暫緩催收帳單、提供免費換補卡等六大關懷服務。

台灣大表示，因颱風影響多處地區因大量輸電鐵塔、電線桿倒塌，導致電力和通訊中斷，台灣大哥大第一時間即啟動緊急應變機制，迅速調集工程團隊前進災區搶修，因災害嚴重隨即調度全台緊急搶修人力及機具，全力投入災區進行搶修及修復作業，總計動員超過千名人力及超過六百輛各式搶修機具。

在NCC和數位發展部等主管機關協助下，利用搭載可連線衛星作為傳輸的「OneWeb衛星行動車」共10部，全數趕抵嘉義和台南沿海受損嚴重區域，提供臨時網路涵蓋，「OneWeb衛星行動車」搭載衛星天線及基地台設備、基站天線、發電機等設備，在災區電力和傳輸線路中斷時，提供受災民眾緊急通訊服務需求。

台灣大統計，截至目前為止，因丹娜絲颱風造成障礙之基地台已修復，部分基地台因鐵塔倒塌及基礎結構嚴重受損，已採臨時工法完成初步修復，尚無法全面恢復風災前之服務水準。影響較大區域分布於台南：七股區/北門區/將軍區等區，本公司已調動行動基地台車於當地提供行動訊號，對於嚴重受損之基地台，後續仍將進行重建及優化，將盡最大努力全面恢復風災前之服務水準。

台灣大強調，於災後推出帳單減免、手機優惠、配件優惠、維修服務優惠、暫緩催收帳單及免費換補卡、免費充電等六大災後關懷措施，協助災民恢復通訊與生活所需。

此外，台灣大哥大於客服與社群平台接獲災民反映通訊影響狀況，皆於第一時間彙整資訊，即時通報工程團隊加速處理，提供用戶第一手搶修進度，全力配合各項災害救援與關懷，協助災民早日回歸正常生活。