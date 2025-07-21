AI邊緣運算需求升溫 凌航記憶體模組接單強

專注於記憶體解決方案的凌航科技（3135）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣6202張，競拍底價22.95元，最高投標張數825張，暫定承銷價28元。競拍時間為7月22日至24日，7月28日開標；7月25日至29日辦理公開申購，7月31日抽籤，暫定8月6日掛牌。凌航2024年公司營收55.08億元，EPS 2.37元，年增逾八成，2025年H1營收31.63億元，年增29.94%。

凌航董事長曾珍表示，公司主打的「一站式記憶體整合服務」涵蓋DRAM與Flash記憶體IC、模組產品及SSD固態硬碟，營運橫跨ODM代工、自有品牌與國際系統整合市場。特別在電競領域，公司自有品牌Neo Forza已通過全球四大主機板平台認證，並憑藉高頻率、低延遲的產品性能，成功進軍全球電競市場。同時，凌航亦透過ODM業務，打入全球前三大水冷系統與全球前五大機箱大廠供應鏈，技術實力備受國際大廠肯定。

在利基型應用市場方面，凌航同樣布局深遠。公司推出的耐寬溫記憶體產品，涵蓋-40℃至+95℃，並具備防塵、抗潮、抗腐蝕等定製化設計，已成功打入工業電腦（IPC）市場。由於此類產品具有高度技術門檻與可靠度要求，因此通常具備較佳毛利結構。

同時，凌航在產品測試與IC分級技術方面地展現差異化能力。公司擁有自主IC分類與測試平台，能依據客戶不同終端應用需求，設計專屬測試流程與模組配置，提升產品效能與相容性，特別在超頻模組設計領域更具獨到優勢。凌航目前原料來源穩定，與全球主要記憶體廠皆有合作，搭配公司自身精密測試流程與後段整合能力，可提供高可靠度、客製化模組，強化對終端客戶的服務能力與競爭壁壘。

除電競與工控市場外，凌航亦積極投入B2G（企業對政府）與國際系統整合市場，提供包含筆電、儲存模組、電子白板等一站式解決方案，廣泛應用於政府標案與政府數位轉型計畫。目前凌航已成功取得印度政府專案標案，提供自有品牌筆電與電子白板，並持續拓展其他國際政府採購市場。

法人表示，隨著AI邊緣運算、高效能運算與電競等應用持續升溫，凌航具備完整產品線、製造實力與技術深度，展現強勁獲利能力與抗景氣循環體質，即使在記憶體市場景氣循環波動中仍能維持連續16年獲利，為台灣記憶體模組業中少見的獲利穩健廠商，未來營運表現值得期待。