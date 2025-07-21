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遠傳攜子公司全虹 啟用全台首座全廠5G專網倉儲

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳（4904）電信宣布，攜手子公司全虹企業，打造全廠5G專網的自動化智慧倉儲「遠東智慧物流中心」，遠傳總經理兼全虹董事長井琪表示，在全球供應鏈迅速變化的時代，物流服務的價值已從「支持營運」轉化為「推動成長」的關鍵驅動力，全虹不僅是遠傳在商品採購及通路經營的重要動能，同時也是產業界仰賴的第三方專業倉儲物流服務供應商。

「遠東智慧物流中心」，位於新北市五股區，佔地超過7,000坪，是全廠5G專網的自動化智慧倉儲，21日舉行開幕儀式，遠傳總經理兼全虹董事長井琪、全虹總經理宋明娥，在重要客戶及集團各事業單位代表出席見證下宣布啟用，該物流中心亦取得準綠建築銀級標章，並設立中央暨營運監控室，進行全方位能源管理與火煙偵測，兼具智慧、安全、永續，為國內物流產業轉型寫下嶄新里程碑。

井琪表示，在全球供應鏈迅速變化的時代，物流服務的價值已從「支持營運」轉化為「推動成長」的關鍵驅動力，全虹不僅是遠傳在商品採購及通路經營的重要動能，同時也是產業界仰賴的第三方專業倉儲物流服務供應商；「遠東智慧物流中心」融合了5G專網、自動化設備、AI系統整合、綠色永續與高效作業流程，為客戶打造靈活、即時、具競爭優勢的物流解決方案。

目前已有包含太古可口可樂、遠東都會、遠傳friDay購物、遠東全家福等知名品牌與全虹攜手合作，率先進駐「遠東智慧物流中心」。井琪指出，「我們期待結合5G創新科技，為客戶及夥伴創造更高價值的服務體驗，推動物流產業的轉型與升級」。

「遠東智慧物流中心」位於雙北與桃園交界的交通樞紐，為兼具B2C及B2B的綜合性倉儲物流，可迅速支援實體零售與電商通路；物流中心全廠導入遠傳5G專網，結合自動化穿梭車與分揀系統，以及遠創智慧提供的車牌辨識技術，提升物流調度效率，全面強化短鏈配送與多元場景的出貨能力。

在永續營運上，除準綠建築認證外，亦全面導入能源監控系統、照明與溫控智能調節等設施，協助客戶同時達成ESG目標與提升營運效率。遠傳於此建置中央暨營運監控室，實現能源智慧管理與全廠火煙即時偵測，大幅提升營運穩定與安全。

全虹以彈性客製的專業服務為本，串聯遠傳的科技資源與平台綜效，打造全方位物流解決方案，未來將持續引進更多智慧應用場景，擴大服務觸角，協助夥伴提升營運韌性與市場競爭力。

5G 遠傳 董事長

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