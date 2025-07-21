遠傳攜子公司全虹 啟用首座全廠5G專網倉儲

遠傳今天宣布，攜手子公司全虹，於新北市五股區打造占地超過7000坪、全廠5G專網的自動化智慧倉儲「遠東智慧物流中心」。

遠傳攜手子公司全虹，今天舉行「遠東智慧物流中心」開幕儀式，由遠傳總經理兼全虹董事長井琪、全虹總經理宋明娥宣布啟用。

遠傳總經理兼全虹董事長井琪表示，在全球供應鏈迅速變化的時代，物流服務的價值已從「支持營運」轉化為「推動成長」的關鍵驅動力，全虹不僅是遠傳在商品採購及通路經營的重要動能，同時也是產業界仰賴的第3方專業倉儲物流服務供應商。「遠東智慧物流中心」融合5G專網、自動化設備、AI系統整合、綠色永續與高效作業流程，為客戶打造物流解決方案。

目前已有包含太古可口可樂、遠東都會、遠傳friDay購物、遠東全家福等知名品牌與全虹攜手合作，率先進駐「遠東智慧物流中心」，井琪指出，期待結合5G創新科技，創造更高價值的服務體驗，推動物流產業的轉型與升級。

遠傳說明，「遠東智慧物流中心」兼具B2C及B2B的綜合性倉儲物流，可迅速支援實體零售與電商通路，物流中心全廠導入遠傳5G專網，結合自動化穿梭車與分揀系統，以及遠創智慧提供的車牌辨識技術，提升物流調度效率，全面強化短鏈配送與多元場景的出貨能力。

在永續營運上，遠傳表示，除準綠建築認證外，全面導入能源監控系統、照明與溫控智能調節等設施，遠傳並建置中央暨營運監控室，實現能源智慧管理與全廠火煙即時偵測，提升營運穩定與安全。