國巨與芝浦電子會議圓滿結束 為未來合作奠定堅實基礎
被動元件大廠國巨（2327）21日表示，集團與芝浦電子管理團隊在2025年7月17日至18日，圓滿結束兩天在國巨台北總公司舉行的會議，國巨堅信，此次會議為未來合作奠定堅實基礎，誠摯感謝芝浦電子在會議期間展現的高度透明與坦誠分享關鍵洞見，此一開放態度深化了國巨對芝浦電子營運模式、核心價值及長期願景的理解。
國巨指出，在會議期間，雙方深入探討並確認在經營理念、企業文化，策略方向以及高階技術的發展與管制上具有高度共識，相信進一步強化了攜手前行的潛力。國巨認為，該次交流的重要成果之一，是識別出雙方合而為一後可望實現的綜效機會，以及中長期的策略方向。
國巨相信，這次會議也展現了國巨的資源，以及在全球布局上，如何助力芝浦電子充分發揮潛能。整體來說， 會議所帶來的共識，鞏固了國巨對雙方合作的信心，並確認了共同目標與攜手邁向成功的承諾。
延續上周會議的良好進展，雙方已著手規劃新一輪交流，包括彼此工廠參訪，以深化對彼此營運的理解並擬定具體行動方案，國巨期待與芝浦電子攜手展開這段合作旅程。
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