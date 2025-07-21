研調：面板廠按需求生產 看旺8月電視品牌商採購
集邦科技研究副總經理范博毓今天表示，7月電視面板需求仍弱，品牌商修正訂單管制庫存並與面板廠議價，而面板廠則維持「按需求生產」策略穩定供需，並期待年末銷售旺季，品牌商會在8至9月增加採購量。
集邦調查7月電視面板價格走勢，預估32、43吋下跌1美元，50、55吋下跌2美元，65、75吋下跌3美元。
液晶顯示器（Monitor）方面，范博毓指出，進入第3季後，部分面板廠雖然仍期待液晶顯示器面板價格有上揚的空間，但實際上需求已走緩，僅有少數尺寸規格的供應仍出現小缺口。加上電視面板需求已走緩，價格開始下滑影響下，預估7月整體液晶顯示器面板價格，無論是不含背光模組面板或是面板模組，都已轉向持平態勢。
至於筆電面板，集邦說明，第3季在部分品牌商展望轉向樂觀之下，預估7、8月的面板需求較佳，但面板廠考量到與客戶關係的維繫之下，不敢貿然調漲價格，甚至還必須透過檯面下的折讓，各種價格優惠來鞏固客戶關係。因此7月整體筆電面板價格依然可持平，不過檯面下，面板廠之間透過不同的優惠條件，爭取客戶訂單的競爭依然持續。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 TORRAS FlexLine 67W充電器開箱！1秒收納伸縮線 Switch 2也能快充
📢 4G、5G便宜資費懶人包／5G方案399元最划算、4G吃到飽繼續降價
📢 蘋果秋季發表會他篤定是9月這天！除了iPhone 17系列還有新品亮相
📢 Google新品發表會傳8月登場！除了Pixel 10爆料共9款新品亮相超期待
📢 2025台灣蘋果BTS方案起跑！贈品自由配最多8選1省1萬6 優惠資格一次看
📢 免費貼圖4款！陳傑憲＋自取名字陪你到明年、厭世上班族這一款超好用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言