研調：面板廠按需求生產 看旺8月電視品牌商採購

集邦科技研究副總經理范博毓今天表示，7月電視面板需求仍弱，品牌商修正訂單管制庫存並與面板廠議價，而面板廠則維持「按需求生產」策略穩定供需，並期待年末銷售旺季，品牌商會在8至9月增加採購量。

集邦調查7月電視面板價格走勢，預估32、43吋下跌1美元，50、55吋下跌2美元，65、75吋下跌3美元。

液晶顯示器（Monitor）方面，范博毓指出，進入第3季後，部分面板廠雖然仍期待液晶顯示器面板價格有上揚的空間，但實際上需求已走緩，僅有少數尺寸規格的供應仍出現小缺口。加上電視面板需求已走緩，價格開始下滑影響下，預估7月整體液晶顯示器面板價格，無論是不含背光模組面板或是面板模組，都已轉向持平態勢。

至於筆電面板，集邦說明，第3季在部分品牌商展望轉向樂觀之下，預估7、8月的面板需求較佳，但面板廠考量到與客戶關係的維繫之下，不敢貿然調漲價格，甚至還必須透過檯面下的折讓，各種價格優惠來鞏固客戶關係。因此7月整體筆電面板價格依然可持平，不過檯面下，面板廠之間透過不同的優惠條件，爭取客戶訂單的競爭依然持續。