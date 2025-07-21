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集邦：電視面板7月下旬續跌 8月品牌備貨有望守穩

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技21日公布7月下旬面板報價，電視面板全尺寸下跌；IT用面板持平。業者／提供
集邦科技21日公布7月下旬面板報價，電視面板全尺寸下跌；IT用面板持平。業者／提供

集邦科技（TrendForce）21日公布今年7月下旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，受需求不振影響，電視面板7月下旬報價續跌；但品牌客戶將於8至9月增加採購量，價格有望轉穩。

范博毓表示，受到部分品牌客戶修正第3季的採購訂單，7月的電視面板需求仍顯疲弱，品牌客戶一方面透過訂單修正來控管庫存，一方面也以此來作為議價的籌碼。而以面板廠而言，持續透過按需生產來穩定供需仍是首要目標，同時部分面板廠也認為隨著年末銷售旺季的到來，品牌客戶勢必會在8至9月增加採購量，屆時需求轉強，面板價格應有機會開始反映較為穩定的趨勢。這也意味著7月需求相對較弱之下，面板價格依然呈現下滑趨勢。以7月目前的電視面板價格走勢來看，預估32吋與43吋下跌1美元，50吋與55吋下跌2美元，65吋與75吋下跌3美元。

監視器用面板進入第3季後，部分面板廠雖然仍期待MNT面板價格有微調上揚的空間，范博毓指出，實際上MNT面板需求已出現走緩趨勢，僅有少數尺寸規格的供應仍出現小缺口。加上電視面板需求已走緩，價格開始下滑的影響下，預估7月整體MNT面板價格走勢，無論是Open Cell面板或是面板模組，都已轉往持平態勢。

他說，第3季NB面板需求動能，在部分品牌客戶的展望轉向樂觀之下，預估7月與8月的面板需求較佳，但面板廠考量到與客戶關係的維繫，不敢貿然調漲價格，甚至還必須透過檯面下的折讓等價格優惠來鞏固客戶關係。以此趨勢來看7月的NB面板價格走勢，目前預計整體NB面板價格依然可維持持平態勢，不過檯面下面板廠之間透過不同的優惠條件爭取客戶訂單的競爭依然持續。

NB 電視面板

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