群創連關南科兩廠網傳又要賣廠區？ 業者闢謠：子虛烏有
台灣光電大廠群創子公司「睿生光電」南科二廠傳出即將將關閉、產線將全數移出，引發關注議論，還傳出廠區又要轉售。業者表示，相關傳言子虛烏有。轉移產線「主要是做廠區效益最大化的運用，調整期程約兩年，所以目前沒有要賣廠區規畫」。
群創光電2019年在在台南科學園區成立子公司「睿生光電」，營業項目包括自主設計及研發的數位X光平板感測器元件模組，市場前景看好。
不料疑因產業環境結構轉變，群創今年再宣布關兩廠，除了關閉生產IT、醫療應用等面板為主的南科五代廠、將轉到竹南T2和南科三廠生產，預計最晚明年中完成。南科二廠的睿生光電也關閉、X光感測面板轉三廠生產。
因群創光電去年將主要生產筆記型電腦和顯示器面板南科的5.5代廠南科四廠，以171.4億元賣給台積電，擴充先進封裝產能，這次群創的決定又引發關注，也傳出又要賣廠區。不過業者這次否認強調是子虛烏有。
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