MedBobi 2.0平台上線 工研院助醫護提升效率

工研院今天宣布攜手4家醫療機構亞東醫院、中山醫學大學附設醫院、高雄榮民總醫院與奇美醫院，啟動「MedBobi 2.0整合平台」，協助醫護人員從行政支援邁向臨床判斷，將作業時間從30分鐘縮短至3分鐘，開創智慧醫療AI落地新模式。

工研院副總經理暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，為協助醫療產業搭上人工智慧（AI）浪潮，工研院2024年研發推出「MedBobi醫護聲易通」，已導入臨床醫院。今年在既有基礎上再進化，升級推出「MedBobi 2.0」。

莊曜宇說，工研院以開放式平台整合4家智慧醫療機構的臨床語音資料，建構更貼近現場需求的智慧醫護助理系統。減輕醫護人員文書與行政負擔，並協助提供精準決策，提升照護品質。

莊曜宇表示，平台開放全台臨床醫療院所及長照機構使用，期能推動產業轉型、促進技術擴散，落實以科技支持醫護、強化照護韌性的政策方向，打造友善醫療環境、減輕醫護負擔。

工研院指出，「MedBobi 2.0整合平台」提供醫療術語、語調語氣與臨床情境等語音資料，提升AI對醫護語言的理解與回應能力。MedBobi 2.0可整合語音辨識、感知推理與即時回應等功能，協助醫護人員快速做出精準判斷，減輕文書與溝通負擔，優化工作流程，提升照護品質。