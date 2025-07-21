快訊

1支1.7噸！彰化「百根鋼梁」滑落 25歲工人慘遭活活壓死

雨區再擴大！2/3個台灣下雨了 15縣市豪大雨特報

阿拉斯加航空突宣布「全面停飛」原因曝！乘客苦等2小時被請下機

MedBobi 2.0平台上線 工研院助醫護提升效率

中央社／ 新竹21日電

工研院今天宣布攜手4家醫療機構亞東醫院、中山醫學大學附設醫院、高雄榮民總醫院與奇美醫院，啟動「MedBobi 2.0整合平台」，協助醫護人員從行政支援邁向臨床判斷，將作業時間從30分鐘縮短至3分鐘，開創智慧醫療AI落地新模式。

工研院副總經理暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，為協助醫療產業搭上人工智慧（AI）浪潮，工研院2024年研發推出「MedBobi醫護聲易通」，已導入臨床醫院。今年在既有基礎上再進化，升級推出「MedBobi 2.0」。

莊曜宇說，工研院以開放式平台整合4家智慧醫療機構的臨床語音資料，建構更貼近現場需求的智慧醫護助理系統。減輕醫護人員文書與行政負擔，並協助提供精準決策，提升照護品質。

莊曜宇表示，平台開放全台臨床醫療院所及長照機構使用，期能推動產業轉型、促進技術擴散，落實以科技支持醫護、強化照護韌性的政策方向，打造友善醫療環境、減輕醫護負擔。

工研院指出，「MedBobi 2.0整合平台」提供醫療術語、語調語氣與臨床情境等語音資料，提升AI對醫護語言的理解與回應能力。MedBobi 2.0可整合語音辨識、感知推理與即時回應等功能，協助醫護人員快速做出精準判斷，減輕文書與溝通負擔，優化工作流程，提升照護品質。

延伸閱讀

工研院MedBobi 2.0整合平台啟動 AI助理不再讓醫師斜眼看病人

工研院攜手四大醫療體系 打造智慧決策醫護系統

AI機器人產業大聯盟 六大公協會攜手工研院、資策會、指標大廠

工研院攜華南銀行打造淨零轉型加速器

相關新聞

輝達黃仁勳也按讚！美超微梁見後出馬 最新AI市況將曝光

AI狂潮席捲全球，伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）總裁暨執行長梁見後日前為法國巴黎RAISESum...

群創連關南科兩廠網傳又要賣廠區？ 業者闢謠：子虛烏有

台灣光電大廠群創子公司「睿生光電」南科二廠傳出即將將關閉、產線將全數移出，引發關注議論，還傳出廠區又要轉售。業者表示，相...

PTC 2大雲端原生平台獲 AI 機器人大廠 Nimble 正式導入

工業軟體大廠PTC 21日宣布，旗下主力產品獲得全球AI機器人與自主物流技術領導廠商 Nimble 的正式導入 ，而這次...

工研院攜4大醫療體系 以 AI 打造 MedBobi2.0智慧決策平台

為因應醫護人力吃緊的挑戰，工研院21日宣布攜手亞東醫院、中山醫學大學附設醫院、高雄榮民總醫院與奇美醫院，共同啟動「Med...

李文如離職 台積電收回市值逾3600萬元限制員工股

台積電資財管理副總經理李文如於7月13日離職，台積電14日收回33張發行的限制員工權利新股。外界推估，台積電這次應是收回...

三星搶攻市場商機 推新商用平板 Galaxy Tab Active5 Pro

台灣三星電子宣布推出商用Galaxy Tab Active5 Pro新機，滿足現今高強度、緊湊的職場需求。新一代Pro機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。