PTC 2大雲端原生平台獲 AI 機器人大廠 Nimble 正式導入

工業軟體大廠PTC 21日宣布，旗下主力產品獲得全球AI機器人與自主物流技術領導廠商 Nimble 的正式導入 ，而這次Nimble 採用的是PTC 雲端原生產品設計與開發平台「Onshape CAD 與 PDM 以及 Arena PLM 與 QMS」，該平台能全面取代既有的傳統電腦輔助設計（CAD）、產品資料管理（PDM）、產品生命週期管理（PLM）與品質管理系統（QMS）工具。

據悉，Nimble是一家專注於AI機器人與自主物流技術的公司，團隊致力於打造全自主化的倉儲中心，其自家研發的通用型倉儲機器人，為全球首款具備高度智慧與擬人化能力的機器人，能一機執行倉儲作業中所有關鍵任務，包括儲存與取貨、揀貨、包裝與分揀等流程。這款創新機器人不僅具備全方位作業能力，更可取代多套傳統倉儲系統，顯著降低營運成本與流程複雜度，成為現行市場主流方案的強勁替代選擇。

PTC團隊透露，Nimble在初步評估後僅短短 60 天內，便立即決定全面轉向基於雲端連結的數位解決方案，藉此簡化團隊協作流程、降低設計延遲風險，並強化多部門間的系統穩定性與即時互通性。

Nimble創辦人暨執行長Simon Kalouche表示，「藉由導入Onshape與Arena，我們建構了一套雲端原生、深度整合的研發流程，徹底擺脫傳統檔案式工具的效率瓶頸。這對我們擴大超級機器人的設計與製造規模來說至關重要，將使我們更有能力因應市場對快速、高成本效益物流解決方案的高度需求」。