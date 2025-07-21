AI PC 滲透率提升 第2季全球PC出貨量年增8.4%
Counterpoint Research統計，受惠Windows 10即將退場所帶動的換機需求、AI PC 採用率提升，以及商用市場需求回溫，2025年第2季全球PC出貨量年增8.4%。
其中Lenovo、Apple與Asus等品牌出貨年增幅皆超過10%，表現領先其他品牌，進一步鞏固其全球市場領導地位。
全球PC製造基地目前仍高度集中於中國大陸，短期內在降低關稅風險方面對產業構成重大挑戰。不過美國關稅政策的不確定性，可能抑制AI PC未來的成長動能。
Counterpoint Research資深分析師Minsoo Kang表示，受美國關稅政策不確定性影響，預計2025年下半年全球PC出貨量可能轉為年減。不過，AI PC的需求將於2026年成為重要成長推力，屆時超過半數筆電預期將具備AI功能。
儘管美國近期短暫取消部分筆電關稅，為市場帶來短期喘息空間，但全球PC製造高度依賴中國大陸的格局仍未改變，短期內仍將面臨重大的關稅風險。此外，美國政府已預告將對半導體零組件及其他科技產品加徵新一輪關稅，預計於未來數月生效，為產業增添更多不確定性。
Counterpoint Research研究副總監David Naranjo指出，美國仍是AI PC展現技術實力與推動高階機種銷售的關鍵市場。若2025年關稅政策持續反覆，將使消費者與企業對AI PC的採購趨於保守，進而抑制該領域的成長。同時，全球經濟的不確定性也為Counterpoint Research預估的2025年PC出貨年增個位數成長帶來下行風險。
總體而言，面對關稅與貿易政策的不確定性，全球PC產業將持續推動供應鏈多元化，以提升整體韌性與競爭力。隨著AI筆電預計在2026年成為市場主流，率先投入AI技術與生態系建構的品牌，將有望在下一波換機潮中搶占先機，掌握未來成長契機。
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