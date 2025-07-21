AI狂潮席捲全球，伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）總裁暨執行長梁見後日前為法國巴黎RAISESummit大會親自現身，並與外媒CNBC實際分享旗下最新資料中心構建塊解決方案 （DCBBS）的競爭優勢，而團隊也將於22日正式揭曉梁見後完整的談話內容，並向全球市場公布最新的AI市況發展以及美超微最新的展望。事實上，DCBBS為團隊集結各領域技術打造的最新「液冷」人工智慧基礎設施整體解決方案，就連「AI教父」輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳今年5月來台時，也都親自為其站台，而此次梁見後再度為DCBBS露面，也引發市場關注。

據悉，美超微成立於1993年，創立至今已走過30個年頭，團隊除了提供優化 IT 解決方案外，同時也作為AI、雲端、儲存和5G邊緣領域的全方位IT解決方案製造大廠，也已推出與旗下先進模組化構建式架構、機櫃式隨插即用設計，適合度最高的「液冷解決方案」，憑藉此組合，整套系統也取得最佳、最高的「廣泛性」。事實上「輝達（NVIDIA）晶片」為目前市場最主要用來訓練和執行大規模AI模型的關鍵元件。而美超微作為一家專門銷售搭載輝達晶片的伺服器供應商，一舉一動也備受各界關注。

事實上，美超微創辦人暨現任總裁梁見後深耕全球高科技產業多年，並與科技產業界多位大老都有深厚的交情，而他近日受邀現身在法國巴黎舉辦的「RAISESummit高峰會」，也將帶來精彩的分享，同時他在會中也會與外媒CNBC進行深度交流。據了解，雙方將一同探討美超微（Supermicro）最新的資料中心建構組件解決方案（DCBBS）是如何透過「模組化設計、DLC-2液冷技術」與更佳的能源效率，來協助企業客戶打造更加未來的資料中心。