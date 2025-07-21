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輝達黃仁勳也按讚！美超微梁見後出馬 最新AI市況將曝光

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
美超微總裁梁見後、輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
美超微總裁梁見後、輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

AI狂潮席捲全球，伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）總裁暨執行長梁見後日前為法國巴黎RAISESummit大會親自現身，並與外媒CNBC實際分享旗下最新資料中心構建塊解決方案 （DCBBS）的競爭優勢，而團隊也將於22日正式揭曉梁見後完整的談話內容，並向全球市場公布最新的AI市況發展以及美超微最新的展望。事實上，DCBBS為團隊集結各領域技術打造的最新「液冷」人工智慧基礎設施整體解決方案，就連「AI教父」輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳今年5月來台時，也都親自為其站台，而此次梁見後再度為DCBBS露面，也引發市場關注。

據悉，美超微成立於1993年，創立至今已走過30個年頭，團隊除了提供優化 IT 解決方案外，同時也作為AI、雲端、儲存和5G邊緣領域的全方位IT解決方案製造大廠，也已推出與旗下先進模組化構建式架構、機櫃式隨插即用設計，適合度最高的「液冷解決方案」，憑藉此組合，整套系統也取得最佳、最高的「廣泛性」。事實上「輝達（NVIDIA）晶片」為目前市場最主要用來訓練和執行大規模AI模型的關鍵元件。而美超微作為一家專門銷售搭載輝達晶片的伺服器供應商，一舉一動也備受各界關注。

事實上，美超微創辦人暨現任總裁梁見後深耕全球高科技產業多年，並與科技產業界多位大老都有深厚的交情，而他近日受邀現身在法國巴黎舉辦的「RAISESummit高峰會」，也將帶來精彩的分享，同時他在會中也會與外媒CNBC進行深度交流。據了解，雙方將一同探討美超微（Supermicro）最新的資料中心建構組件解決方案（DCBBS）是如何透過「模組化設計、DLC-2液冷技術」與更佳的能源效率，來協助企業客戶打造更加未來的資料中心。

隨著AI和高效能計算（HPC）需求的日益增加，企業必須靈活應對市場變化，並採用更創新的解方，才能滿足客戶的多元需求。而美超微推出的數據中心建設模組化解方（DCBBS）被譽為「AI 數據中心」最佳選擇，也成為團隊在應對AI快速變革的核心競爭策略，美超微將憑藉這個全新的解決方案來滿足現代企業對高效能計算的需求。該解方不僅能提供最佳的總擁有成本（TCO）還能同時確保系統能夠快速部署，並投入使用，減少業務中斷時間。且DCBBS 還為客戶提供一站式服務，涵蓋從設計到管理的各個方面，簡化數據中心的購買和維護過程，提升運營效率。

美超微總裁梁見後、輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
美超微總裁梁見後、輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
美超微DCBBS解決方案。記者吳康瑋／攝影
美超微DCBBS解決方案。記者吳康瑋／攝影
美超微總裁梁見後、輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
美超微總裁梁見後、輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
美超微總裁梁見後。記者吳康瑋／攝影
美超微總裁梁見後。記者吳康瑋／攝影

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