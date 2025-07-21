三星搶攻市場商機 推新商用平板 Galaxy Tab Active5 Pro

台灣三星電子宣布推出商用Galaxy Tab Active5 Pro新機，滿足現今高強度、緊湊的職場需求。新一代Pro機型承襲三星軍規裝置特色，能靈活駕馭各種場景、性能升級且安全，打造更加進階的耐用性，以穩定的效能與事半功倍的工作效率，為辦公室、作業現場及各種場域的前線工作者，提供強而有力的後盾。Galaxy Tab Active5 Pro即日起開放商業用戶採購，企業可直撥0809-00-5237或可於三星商城商務採購專區洽詢，提供企業更加多元便利的採購服務。

Galaxy Tab Active5 Pro支援5G連網，搭載升級版處理器和加大容量記憶體，大幅提升行動性與可靠性，並配備可拆卸式10,100mAh電池模組，以因應嚴苛的作業流程；亦支援「雙電池熱插拔」功能，能在不關機的情況下更換電池，即使處於低電量也能穩定運作。

依據市調數據顯示，於2028年以前，強固型平板市場規模預計將達到189萬台，其可靠、高效與堅固耐用性，在零售、政府、物流、醫療保健和製造產業的重要性日益提升，實現百工百業的無縫運作，成為職場最佳夥伴。

堅固耐用：為駕馭任何環境而生

Galaxy Tab Active5 Pro專為各行各業的前線人員設計，為可靠的作業效率而生。其歷經嚴格的耐用性測試，能承受各種嚴苛環境，更通過IP68等級防塵防水認證，能防止灰塵入侵，無懼溼氣來襲，在易濺溼或浸水受潮的作業環境中，成為政府機關、零售運輸業一線人員的最佳隊友。

此外，亦通過MIL-STD-810H軍規認證，可承受垂直跌落、極端溫度和震動，盒裝另附軍規防摔殼。其搭載的Corning Gorilla Glass Victus+螢幕，具備出色的抗衝擊、耐刮特性。觸控靈敏度再升級，零售業、政府機構、製造業工作者即使隔著手套，也能安全且流暢地操作裝置。

解放生產力：前線人員的智慧工具

三星新一代強固型裝置支援AI應用，展現對其生態圈全面注入AI的承諾－提升先進AI的普及應用性，將更多裝置納入支援行列。借助此AI智慧功能，日常任務變得更直覺高效，讓置身多變環境的前線人員，得以更智慧快速地執勤。

Galaxy Tab Active5 Pro Galaxy Tab Active5 Pro搭載高通7s Gen 3 行動平台（4奈米八核心）晶片組，升級能源效率和處理速度。同時強化實用性，以及一系列直覺AI工具，例如：Google「搜尋圈」、「物件橡皮擦」、「AI智慧選取」和「朗讀重點內容」等功能，協助工作者輕鬆執行多工任務，減少手動操作並提升準確性。