凌航7月21日起競拍 底價每股22.95元
記憶體模組廠凌航科技預計8月6日掛牌上市，配合上市前公開承銷，將於7月22日至24日辦理競價拍賣，共6202張，競拍底價每股22.95元。
凌航科技表示，競價拍賣將於7月28日開標，並於7月25日至29日辦理公開申購，7月31日抽籤，承銷價暫定28元。
凌航以電競、系統整合及工控市場為主，以動態隨機存取記憶體（DRAM）產品為大宗。今年來受惠記憶體銷售量價齊揚，上半年總營收新台幣31.63億元，較去年同期增加近3成。
展望未來，凌航預期，下半年營運表現可望優於上半年水準，全年營收應可突破60億元關卡，將創下歷史新高。凌航將積極擴展工控應用市場，產品比重將朝向20%目標努力。
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