李文如離職 台積電收回市值逾3600萬元限制員工股

台積電資財管理副總經理李文如於7月13日離職，台積電14日收回33張發行的限制員工權利新股。外界推估，台積電這次應是收回李文如的限制員工權利股票，市值估計約新台幣3613.5萬元。

李文如於2022年加入台積電，擔任資財管理資深處長，2024年8月升任資財管理組織副總經理；今年7月13日因個人因素請辭離職，由台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清兼任資材管理主管。

李文如離職後，台積電隨即於7月14日公告收回33張發行的限制員工權利新股，主要原因是原獲配限制員工權利新股的員工未達既得條件。

台積電並未證實這次是收回李文如的限制員工權利新股，不過，公告指出這次收回的限制員工權利新股是於2024年9月1日發行，當時李文如獲得33張限制員工權利新股，與這次收回的數量相符。

此外，台積電限制員工權利新股發行辦法規定，員工自獲配限制員工權利新股後於各既得期間屆滿日仍在職，方可既得限制員工權利新股。

李文如在限制員工權利新股發行不到1年即離職，市場推估，台積電這次應是收回李文如的限制員工權利新股，以7月14日收盤價1095元計，市值約3613.5萬元。