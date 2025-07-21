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傳組無人機隊 台積電：智慧技術提升效率和彈性
台積電傳出籌組無人機隊，將先導入美國亞利桑那州廠區使用。台積電並未正面回應，表示藉由智慧技術提升效率和彈性，並加速全面創新。
台積電強調，藉由智慧化的生產系統，持續推動卓越製造。將智慧製造技術廣泛應用於精實生產、人員生產力、機台生產力、製程與機台控制、品質防禦、機器人控制等方面，從而有效提升品質、生產力、效率和彈性。
此外，台積電整合智慧化行動裝置、物聯網、邊緣運算和移動式機器人，並將自動物料搬運系統，成功延伸服務串連多座超大型晶圓廠，為生產流程帶來更高效與穩定的運作，顯著提升整體產能。
據半導體業者指出，台積電已使用空拍機多年，用以掌控廠區建廠進程，這次應是釋出新機採購訂單。
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