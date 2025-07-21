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遊戲廠宇峻首次參展2025漫博會 「東方幻想ECLIPSE」繁中版23日上線

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
宇峻今年總計推出5款遊戲，下半年尤其看好暑假旺季商機。圖為董事長劉信。圖／本報系資料照
宇峻今年總計推出5款遊戲，下半年尤其看好暑假旺季商機。圖為董事長劉信。圖／本報系資料照

遊戲廠宇峻奧汀宣布，《東方Project》官方公認二次創作遊戲《東方幻想ECLIPSE》繁體中文版將於7月23日正式上線。上市後首場實體活動將於7月24日至28日，在台北世貿一館舉行的「2025漫畫博覽會」登場。

隨著上市進入倒數，宇峻表示，《東方幻想ECLIPSE》七月活動熱力全開：不僅攜手「月讀女僕咖啡廳」推出主題聯動，全台同步展開的「限定一番賞」活動也即將登場，緊接著於7月24日至28日更將首度參展漫畫博覽會，打造沉浸式主題攤位，線上線下全面接力。

宇峻奧汀以單機遊戲研發起家，打造出雋永PC遊戲《超時空英雄傳說》、《三國群英傳系列》、《幻想三國誌系列》、《天使之戀系列》、《拉斯維加斯娛樂城》等多款知名遊戲。

宇峻董事長劉信日前指出，今年總計將推出5款遊戲，包括上半年的自研手遊《神州M》，第三季推出《東方幻想ECLIPSE》，第四季推出FINAL FANTASY XIV（FFXIV）繁體中文PC版，而隨著時序進入暑假忘記，法人看好下半年營收動能。

針對今年漫博會，宇峻指出，官方特別打造「博麗神社」沉浸式主題展區，現場結合試玩體驗、互動任務與1v1射擊對抗賽，現場也將同步販售原創周邊商品並舉辦Coser合影、官方舞台活動等，邀請東方眾親臨幻想鄉。

公司表示，《東方幻想ECLIPSE》獲選為「2025年動漫遊戲祭」精選作品，並將於漫畫博覽會展期（7月24日至28日）期間登上App Store特設推薦區，成為本屆活動中備受矚目的手機遊戲之一。作為《東方Project》官方認可的二次創作作品，遊戲融合彈幕射擊與角色養成要素，自曝光以來即受到東方系列粉絲高度關注，並展現出其在ACG領域的潛在影響力與發展話題。

人氣Coser亞織Aori（扮演博麗靈夢）與魔理花Marika（扮演霧雨魔理沙）將於每日不定時現身攤位，進行拍照與快閃互動活動。

展會期間《東方幻想ELCIPSE》將於7/24、7/25、7/26、7/28每日上午11:30～12:00於USERJOY主舞台舉行「1v1射擊對抗賽」。現場開放報名參加，玩家可登台進行挑戰，爭奪限定周邊獎勵。

《東方幻想ECLIPSE》獲選為「2025年動漫遊戲祭」精選作品，並將於漫畫博覽會展期（7月24日至28日）期間登上App Store特設推薦區，成為本屆活動中備受矚目的手機遊戲之一。圖／宇峻提供
《東方幻想ECLIPSE》獲選為「2025年動漫遊戲祭」精選作品，並將於漫畫博覽會展期（7月24日至28日）期間登上App Store特設推薦區，成為本屆活動中備受矚目的手機遊戲之一。圖／宇峻提供

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