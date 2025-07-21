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台灣AI發展還在試水溫 KPMG 調查揭三大卡關痛點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
AI成功的關鍵在於人才與文化的變革。（路透）
AI成功的關鍵在於人才與文化的變革。（路透）

生成式AI與AI Agent快速發展，正推動全球邁入智慧應用新時代。KPMG安侯建業21日發布《台灣產業AI應用趨勢與展望報告》指，已有54%台灣企業導入或規劃導入AI，其中12%企業已將AI全面整合進營運流程，但真正具備完整AI發展藍圖的企業僅占8%，整體市場仍處於起步與試驗階段。

報告針對金融、科技、製造、消費零售與生技健康五大關鍵產業進行深入調查，分析AI應用的現況、成效與挑戰。企業導入AI的主要動機為降低人力成本（43%）、提升產品與服務效率（41%）與優化行政流程（40%），反映出AI已成為提升競爭力的重要關鍵。

KPMG專業策略長池世欽指出，AI早已不只是技術部門的議題，而是驅動企業轉型的核心策略，企業若能掌握AI的實務應用並配合長期策略，將有機會在全球智慧供應鏈中占有一席之地。

調查顯示，消費零售（67%）與科技產業（56%）是目前導入AI比例最高的兩個領域。KPMG數位長賴偉晏分析，這些產業對AI接受度高，需求迫切，若能從試點推廣至整體營運，將顯著提升效率與決策品質。

金融產業方面，因法規要求嚴謹，業者以提升行政效率為導入AI的主要目標（50%），例如透過AI進行資料辨識與整合，有助於簡化流程並強化金流與個資安全。

報告發現AI應用的三大挑戰，包括，缺乏合適人才（45%）、導入成本過高（42%）、風險難以評估（32%）。不同產業面臨的困難亦有所差異，工業、金融與健康照護產業普遍面對專業技術與跨領域人才短缺的問題，培育不易；而科技與零售業則反映AI導入成本負擔沉重，尤其是中小企業難以負擔模型訓練與雲端運算所需的硬體資源與維運成本。

池世欽強調，AI導入非一蹴可幾，必須配合企業長期戰略、妥善規劃技術與人才投入，才能穩健推動轉型，AI成功的關鍵在於「人才」與「文化」的變革，企業應積極投入內部訓練與跨部門合作，釋放AI真正潛能。

AI應用帶來效率與創新，也潛藏風險。報告中，有66%企業擔憂機敏資料外洩，38%憂心數據分析不精確導致誤判決策，另有37%提及模型訓練資料偏誤問題。

賴偉晏提醒，企業導入AI時應同步建置資安機制與風險評估體系，提升資料治理與模型透明度，確保創新與風險取得平衡。他並呼籲企業導入可信任AI十項要素，包括公平性、可解釋性、隱私保障與永續性等，為AI發展立下穩固基礎。

KPMG表示，AI未來不僅是提升效率的工具，更是企業重塑價值鏈的關鍵。透過本次報告，彙整來自產官學界的建議與實務經驗，協助企業從技術導入、人才培育到風險治理全面升級，迎戰AI世代。

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