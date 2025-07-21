AI帶來什麼改變？ 黃仁勳：讓我們每個人都能飛起了

人工智能（AI）正在改變世界。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，他不記得人類歷史上有哪個時代、哪種技術，能像AI這樣，成為世界各國領導人、科技界領袖、企業領袖的首要關注，現在已經無法用尋常眼光來看待AI。他並形容，AI將讓每個人都能飛起來。

在央視20日晚間播出的專訪節目《面對面》中，在談到AI技術發展時，黃仁勳說，「我認為這是一個非凡的時代，因為這是一場全新技術革命的開始，可能是有史以來最偉大的技術革命。」

黃仁勳指出，AI將催生非常龐大的產業。「這是一項極其重要的技術，蘊含著難以置信的機遇。」

他表示，「電腦科學」（Computer Science）是一門相對新興的科學。物理學、化學、量子學，這些科學都已經有很長的歷史，可能有300年、200年或100年，但電腦科學相當年輕，是他這一代人的產物。直到他這一代，編寫軟體的概念才被認可為是一門科學。

黃仁勳說，「在我們之前，過去60年，一直由通用計算和摩爾定律這個概念主導。這種電腦架構的基礎框架，實際上決定了最終在上層運行的算法，而輝達在創造架構方面相當獨特，這個架構重塑了運行在我們電腦上的所有算法。這種重塑帶來了不同的能力。」

他表示，運算（computering）是當今社會最重要的工具，對每個社會都影響深遠，而我們這一代重新定義了它，創造了一個全新的產業叫「AI」。

黃仁勳強調，「AI或智能化不是某個特定產品的專屬能力，而是每個社會、每個行業、每家公司、每個產品的基礎。智能化或AI將成為每個國家和社會的核心基礎設施，就像今天的電力、網路一樣重要，而且會比這兩者都重要。」

「這是世界的一個獨特時期，我不記得曾有過這樣的時期。我不記得上一次有如此影響力的技術是什麼時候發明的。給我一個例子，說說還有哪個時代、哪種技術，能像這樣同時佔據全世界各國領導人、科技界領袖、企業領袖，幾乎每個人的首要關注點？我不記得有過任何類似的情況。」

在被央視主持人問到，AI所帶來的「新世界」將會是什麼模樣時，黃仁勳說，「我們將擁有過去對我們來說，相當艱難才能獲得的能力。這就好比突然之間，我們都能跑得比任何人都快，我們都能每小時跑60英哩、70英哩、80英哩，現在我們都能飛了，而過去人類是不能飛的。」

他指出，歷史上從未有過一種技術能提升所有人。「或許你根本沒有大學文憑，或許你只拿到了高中學歷，或許你對某個想學習的新應用領域一無所知。對我來說可能是數位生物學。或許你不是個很出色的藝術家，但你想表達自己的創意；或許你不擅長寫作，但因為AI，你突然就能講故事了。」

黃仁勳表示，由於AI的突然出現，我們所有的能力都得到了同步提升，這是有史以來最偉大的平等工具。過去的科技很難用，但如今的AI技術已觸手可及，而且簡單易用。因此他希望每個人都接觸AI，抓住這個機會提升所有人。