台積電：嘉義廠部分系統工程尚未復工 理由曝

晶圓代工廠台積電嘉義廠區工地再傳出意外，20日中午發生板車翻覆事件，幸無人員受傷。台積電表示，現場完成復原後隨即復工，不過，目前嘉義廠仍有部分系統工程尚未復工，以工地安全為優先考量。

台積電指出，當發生板車翻覆意外，土建工程部分於第一時間自主停工，主承包商依規定通報主管機關，事件發生原因進一步釐清中。

台積電表示，現場完成復原後，這部分的相關工程隨即復工。台積電後續將持續敦促主承包商與再承攬商進行相應改善措施。

台積電指出，嘉義廠區仍有部分系統工程停工中，並不會為了趕進度，忽略安全，台積電會以工地安全為優先考量，目前嘉義廠依進度進展。